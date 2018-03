„Die Gedanken einfach spielen lassen“

Anzeige

Die handelten von „Gott und der Welt“. Im ersten Teil des Abends trug Dorothee Goericke Naturgedichte vor. In ihnen wurde ein Zwiespalt deutlich. Die Natur erschien in voller Pracht und Schönheit. Einerseits. Andererseits erinnerten mahnende Verse an ihre Gebrechlichkeit und Gefährdung. Eindrucksvolle sprachliche Bilder zeichneten die Jahreszeiten mit ihrer Euphorie des Aufbruchs und der Melancholie der Vergänglichkeit nach.

Andere Gedichte beeindruckten durch eine verstörende Aktualität. So beklagte das lyrische Ich im Gedicht von den Gezeiten den „Müll des Fortschritts“. Der zeige sich an den Ölklumpen am Strand und den Einwegspritzen im Stadtpark, Abfall der modernen Gesellschaft, der ihre Lebensmöglichkeit bedroht.

Zweite Abteilung

Eine zweite Abteilung bildeten Gedichte über den Krieg. Sie habe die „traurige Realität“ abbilden wollen, erklärte Dorothee Goericke. Als sie mit dem Schreiben anfing, wütete gerade der Balkankrieg. Damals entstanden Texte, die von „amputierten Kindern“, „vergewaltigten Frauen“ und „zerschossenen Brücken“ handeln.

Einen biografischen Hintergrund hatte ein Gedicht über den Ersten Weltkrieg. Ihr Großvater sei damals gestorben, berichtete Dorothee Goericke. Für den Irrsinn des Krieges fand sie eindringliche Formulierungen. „Mein Bein gehört dem Heckenschützen“ hieß es etwa in einem Gedicht.

In solchen existenziellen Nöten kann offensichtlich nur eine gute Fee helfen. Im gleichnamigen Gedicht äußerte das lyrische Ich, wie sollte es anders sein, drei Wünsche. Ein „Pflugscharwunder“ sollte die Schwerter stumpf machen, der „Ariadnefaden“ herausführen aus dem „Labyrinth des Grauens“ und eine neue „Arche Noah“ hinausführen in ein Märchenland, das eine bessere Zukunft verheißt.

Trost kann auch die Religion spenden. Mit Gedichten zu diesem Thema eröffnete Dorothee Goericke den zweiten Teil des Abends. Sie wollte ihre Texte als „Geschenk an alle“ verstanden wissen, „die ihren Glauben mit aller Kraft leben“. Andere Texte handelten wiederum von Grunderfahrungen des menschlichen Lebens. Die Autorin nahm das Publikum mit zur Geburt eines Kindes, ließ es teilhaben an den Folgen einer Demenzerkrankung, vermittelte Lebensangst und Liebeserfahrung.

Wolfgang Goerickes Darbietung war mehr als nur eine musikalische Begleitung. Seine Improvisationen nahmen die Stimmung der Gedichte auf, vertieften und variierten sie. Dissonante Klänge bestimmten etwa die Musik zu den Kriegsgedichten. Kunstvoll verwobene Arrangements machten aber auch deutlich, dass eine Versöhnung möglich ist.

Beeindruckt zeigte sich am Ende nicht nur Andreas Stierle von der gastgebenden evangelischen Kirchengemeinde. In seinen Dankesworten sprach er von einem besonderen kulturellen Erlebnis. Stierle war überzeugt: „Worte und Musik klingen noch lange nach.“

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.02.2018