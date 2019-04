„Die Pflegekosten müssen sinken“

Über die VdK-Kampagne „Pflege macht arm“ wird bei den zweiten VdK-Gesundheitstagen Main-Tauber-Kreis in Grünsfeld am 11. und 12. Mai informiert.

Grünsfeld. Die Kampagne des VdK-Landesverbandes Baden-Württemberg „Pflege macht arm“ wird einer der wesentlichen Themen- und Informationsschwerpunkte bei den Gesundheitstagen Main-Tauber-Kreis sein, die der VdK-Kreisverband Tauberbischofsheim am Samstag, 11. und Sonntag, 12. Mai in Kooperation mit der Stadt Grünsfeld, dem örtlichen Gewerbeverein und dem VdK-Kreisverband Bad Mergentheim veranstalten.

Die 1995 eingeführte Pflegeversicherung soll sowohl dazu beitragen, die aus der Pflegebedürftigkeit entstehenden Belastungen zu mildern, als auch bewirken, dass die überwiegende Zahl der Pflegebedürftigen nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen ist. Zudem soll, wer sein Leben lang gearbeitet und eine durchschnittliche Rente erworben hat, wegen der Kosten einer Pflegebedürftigkeit nicht auf die Unterstützung des Sozialamts angewiesen sein.

Allerdings werden in der Realität speziell durch die hohen Heimkosten tatsächlich viele pflegebedürftige Menschen zum Sozialfall. Denn wer pflegebedürftig ist und i m Heim lebt, muss einen großen Anteil der Leistungen selbst bezahlen, da sich die gesetzliche Pflegeversicherung nur mit einem Festbetrag je nach Pflegegrad an den Pflegekosten beteiligt, so dass die Differenz von den Heimbewohnern selbst getragen werden muss.

28 000 Betroffene

Derzeit sind nach Angaben des VdK-Landesverbands in Baden-Württemberg fast 28 000 pflegebedürftige Menschen davon betroffen, Hilfe zur Pflege bei vollstationärer Unterbringung in Anspruch nehmen zu müssen und in die Sozialhilfe gedrängt zu werden.

„Die Pflegeheimkosten müssen sinken“ und „das Land muss pflegebedürftige Heimbewohner und deren Angehörige bei den Investitionskosten entlasten“, lauten daher dringende Forderungen des Sozialverbandes. Als ebenfalls grundsätzliche Position des VdK nennt Kurt Weiland, Vorsitzender des Kreisverbands Tauberbischofsheim, eine komplette Übernahme pflegebedingter Aufwendungen durch die gesetzliche Pflegeversicherung.

Derzeit diskutierte Modelle seien die Pflegevollversicherung der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di, eine „Alternative Ausgestaltung der Pflegeversicherung“ der Initiative „Pro Pflegereform“ im Rahmen einer Umkehrung des Teilkaskoprinzips sowie eine verpflichtende Festlegung von 85 Prozent der Kosten für pflegebedingte Aufwände durch die Pflegeversicherung im Kontext mit einem paritätischen Gesamtverband. Außerdem fordere der VdK eine Rückkehr zur öffentlichen Förderung der Investitionskosten stationärer Pflegeheime, wie diese bis 2010 gewährt worden sei.

„Eine grundsätzliche Reform der gesetzlichen Pflegeversicherung ist Aufgabe des Bundesgesetzgebers, auch wenn eine Umsetzung nicht von heute auf morgen zu erwarten ist“, hebt Weiland hervor.

Allerdings könne eine Entlastung durch das Land Baden-Württemberg schnell realisiert werden, wozu jährlich Mittel in Höhe von rund 60 Millionen Euro erforderlich wären, hieß es.

Pflegeversicherung anpassen

Einhergehend vertritt der VdK-Landesverband unter anderem die Standpunkte, dass Pflegeversicherungsleistungen jährlich automatisch an die Kostensteigerungen in der Pflege angepasst werden müssten, damit nicht immer mehr Pflegebedürftige auf Sozialhilfe angewiesen seien. Darüber hinaus will man, dass pflegende Angehörige besser unterstützt und Entlastungsangebote ausgebaut sowie auch ein flächendeckendes Netz von Pflegestützpunkten geschaffen werden. Parallel dazu sollte für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf eine aus Steuermitteln finanzierte Lohnersatzleistung analog dem Elterngeld eingeführt werden.

Zudem müsse der Bund deutlich mehr Mittel für den altersgerechten Umbau von Wohnungen bereitstellen und Krankenkassen die Kosten für technische Assistenzsysteme übernehmen, damit Wohnen zu Hause im Alter bezahlbar bleibe. Auf Unterhaltsansprüche gegenüber den Kindern solle verzichtet werden, sofern deren Jahreseinkommen unter 100 000 Euro liege.

Diese Forderung sei zwar Teil des Koalitionsvertrages von CDU/CSU und SPD, jedoch bisher noch nicht umgesetzt worden, kritisierte Kurt Weiland erneut.

Bedarfsorientiert finanzieren

Um die Pflegeversicherung bedarfsorientiert zu finanzieren, sollte zum Beispiel als erster Schritt einen Steuerzuschuss und einen Solidarausgleich zwischen privater und gesetzlicher Pflegeversicherung eingeführt werden. Grundsätzlich sei eine „Solidarische Versicherung“ der Gesamtbevölkerung notwendig, denn „Infrastrukturmaßnahmen sind eine gesamtgesellschaftliche Aufgabenstellung“, so eine weitere Forderung des VdK und des Kreisvorsitzenden.

„Die Pflegeberufe müssen durch bessere Bezahlung und mehr Wertschätzung attraktiver gemacht werden. Im Jahr 2030 werden bei steigender Zahl der Pflegebedürftigen gut 400 000 Vollzeitkräfte in der Pflege fehlen“, betont Weiland. vdk

