Die regionale Vielfalt erhalten

„Vielfalt in aller Munde“: So lautet das Motto des vierten Taubertäler Saatgutfestivals am Sonntag, 8. April, in der Stadthalle Grünsfeld. Die Veranstaltung beginnt um 12.30 Uhr.

Grünsfeld. Das vom das Aktionsbündnis Gentechnikfreie Region Main-Tauber ausgerichtete Saatgutfestival ist ein beliebter und informativer Treffpunkt für Hobbygärtner und Pflanzenfreunde . Der Eintritt ist frei.

„Das Taubertäler Saatgutfestival will die Vielfalt der Kulturpflanzen erhalten und fördern“, erklärt Isabell Noor. Die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Gentechnikfreie Region Main-Tauber hat zusammen mit ihrem Vorstandsteam in den letzten Wochen und Monaten Anbieter von Saatgut aus der Region kontaktiert. Mehr als 20 haben ihre Teilnahme zugesagt.