Dirigieren mutet wie Leistungssport an

Anzeige

Keine Frage, all jene, die sich am Sonntag für das Frühschoppenkonzert des Blasmusikorchesters „Blechintakt“ in der Stadthalle von Grünsfeld entschieden haben, hatten eine gute Wahl getroffen.

Grünsfeld. Dieses Konzert als musikalisches Finale des aktuellen Workshops an gleicher Stelle wurde zu einer glanzvollen Demonstration der böhmischen Blasmusik. Der Wettergott machte aber so manchem Liebhaber derselben einen dicken Strich durch seine Absicht, live dabei zu sein.

Erstmals leitete mit Wilfried Rösch eine wahre Koryphäe der böhmischen Blasmusik diesen Workshop im Grünbachtal, , bekannt unter anderem durch unzählige CD-Produktionen.