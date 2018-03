Druckvorführung mit dem Künstler

Anzeige

Grünsfeld.In der aktuellen Ausstellung präsentiert die Galerie Kirchner in ihren Räumen einen der wichtigsten Druckkünstler in der Technik der Radierung: Helmut Anton Zirkelbach. Bekannt ist er vielen durch seine inzwischen sieben Ausstellungen in der Galerie als auch durch die Kunstkurse, die er jeden Sommer im Kloster Bronnbach zu seinem Thema „Radierung“ veranstaltet. Er selbst beschreibt sein künstlerisches Tun wie folgt: „Fesselnd ist die Radierung für mich selbst nach 25 Jahren. Welch Fülle an Herausforderungen: Widerstand des Materials, Vielfalt der Arbeitsverfahren, Unwägbarkeiten chemischer und physikalischer Prozesse! Welch Spannung, wenn der erste Bogen nach dem Drucken sichtbar wird! Welch ästhetisches Vergnügen am samtigen Blauschwarz und Zinnoberrot, an präzisen Linien und starken Prägungen des Papiers ...! Unglaublich!“

Um den Künstler bei seiner Arbeit zu erleben, veranstaltet die Galerie Kirchner mit ihm für alle Kunstinteressierten eine Druckvorführung. Diese findet am Sonntag, 11. März, ab 15 Uhr in den Räumen der Galerie Kirchner in Grünsfeld bei freiem Eintritt statt.