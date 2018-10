Edeka in Grünsfeld nach Umbau wiedereröffnet

Grünsfeld.Groß war die Freude am Mittwochabend, als in Grünsfeld der Edeka-Markt Dürr wiedereröffnet wurde. Ein großzügiger Anbau und die komplette Neugestaltung haben das Erscheinungsbild des Marktes, die Größe und das Warenangebot auf eine neue Stufe gehoben.

Zu Beginn der Feierstunde würdigte Geschäftsführerin Simone Schmiedecke alle am Umbau Beteiligten, von den Investoren über die beteiligten Firmen bis zum Personal des Marktes, die alle durch ihr Engagement das Vorhaben ermöglicht haben. Der Markt wurde „im laufenden Betrieb“ umgebaut, was für alle eine besondere Herausforderung darstellte.

„Mit Engagement viel geleistet“

Glücklich zeigte sich auch Andreas Betz, Verkaufsleiter der Edeka Regionalgesellschaft Nordbayern-Sachsen-Thüringen, über den nun noch serviceorientierteren und moderneren Edeka-Markt in Grünsfeld. „Familie Schmiedecke und ihr Team haben hier mit Engagement und Unternehmergeist in den vergangenen Monaten viel geleistet.“ Betz sah darin eine Bestätigung des Erfolgskonzepts der genossenschaftlich organisierten Edeka-Gruppe: „Die Märkte werden von regional ansässigen, selbstständigen Unternehmern geführt werden und nicht von einem anonymen Großkonzern. Hier ist der Chef vor Ort und hat ein Ohr für die Kunden und Mitarbeiter.“

Eine großartige Sache ist der Markt ebenso für Grünsfelds Bürgermeister Joachim Markert. Die Stadtverwaltung habe das Vorhaben engagiert unterstützt, denn: „So einen Markt braucht es in Grünsfeld“. Der Vollsortimenter garantiere die Grund- und Nahversorgung der Bürger und stärke damit Grünsfeld als attraktive Wohnstadt und Standort.

Auf die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ging auch Ludwig Panter ein. Er sprach für die Investorenfamilien Panter und Weiland, die Eigner des Objekts. Schon 2008 hätten erste Planungen begonnen, und man habe zusammen mit dem Bürgermeister – damals noch mit Markerts Amtsvorgänger Alfred Beetz – und mit Heinz Ulzhöfer von der Stadtverwaltung „viel Herzblut und viele Stunden“ in das Projekt gesteckt.

Dass die Umsetzung nicht leicht war, ließ er durchblicken mit einem Hinweis auf die Kosten: „Die Summe, die wir im Jahr 2014 errechnet hatten, hat sich bis heute verdoppelt.“ Dennoch hielt man am Ziel fest: „Der komplette Markt wurde von Grund auf umgebaut und energetisch aufgewertet.“ In seiner Profession als Zimmermann habe er Wert darauf gelegt, den Anbau in Holzbauweise auszuführen, so Panter. „Das ist ökologisch, und die Kunden werden sich darin wohlfühlen.“

Segen für Mitarbeiter und Kunden

Ralf Rösner, Geschäftsführer der Rösner Backstube GmbH & Co. KG in Würzburg, würdigte Familie Schmiedecke für deren Vertrauen, im Eingangsbereich einen Rösner-Backshop einrichten zu lassen, ehe schließlich Pfarrer Oliver Störr den göttlichen Segen für den Markt, seine Betreiber, Mitarbeiter und Kunden erbat. Mit dem symbolischen Durchschneiden eines roten Bandes gaben Simone Schmiedecke und ihr Sohn Pierre Schmiedecke, Ludwig Panter, der Planer Armin Nuss und Bürgermeister Joachim Markert den Edeka-Markt für die Gäste des Abends und die Kunden frei. bc

