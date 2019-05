Ehrenamtliches Engagement besonders gewürdigt

Grünsfeld.Ehrungen waren der Höhepunkt beim Festkommers, den der FC Grünsfeld zu seinem 100. Geburtstag in der Stadthalle veranstaltete. Mehr als 100 Personen wurden wegen ihrer Verdienste um den Verein ausgezeichnet.

Mit der silbernen Vereinsnadel für 25-jährige Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Ingo Ausmeier, Yvonne Barthel, Otto Bihl, Marion Boller-Biereth, Elke Brünner, Sabine Dürr, Siegfried Dürr, Sabine Ekert, Karl Endres, Peter Firmbach, Robert Fischer, Jürgen Förster, Ilona Heer, Edeltraud Hehn, Annegret Herbert, Hugo Horn, Sören Hügel, Conrad Michael Hummel, Nicole Maag, Bernhard Mittnacht, Harald Mohr, Claudia Pelz, Jürgen Sack, Holger Scheidel, Albin Schenk, Cornelia Spang, Hilde Spang, Thomas Spang, Jochen Spengler, Andrea Stammberger, Johannes Volkert, Ulrike Weiß und Ralf Wolfstädter.

Für besondere Leistungen aufgrund ihres unermüdlichen Einsatzes erhielten Gerhard Albrecht, Jochen Christ, Anke Dörr, Peter Gaspar, Andreas Gassenbauer, Ramona Haag und Jürgen Segeritz ebenfalls die silberne Vereinsnadel.

Mit der goldenen Vereinsnadel wurden Personen für ihre herausragenden Leistungen und ihre Treue zum Verein geehrt. Es waren dies: Wolfgang Albert, Leo Barthel, Sybille Beetz, Heide Brand, Christian Brünner, Bernhard Derr, Willi Ehrmann, Kilian Engert, Manfred Fültz, Martin Fültz, Elmar Haas, Thomas Hofmann, Wolfgang Hofmann, Christl Horn, Beate Kimmelmann, Lothar Klühspies, Robert Ködel, Martin Kraft, Peter Kraft, Walter Kraft, Werner Kraft, Manfred Lauber, Brigitte Lindenthal, Armella Lotter, Marie-Luise Maag, Christine Mohr, Andrea Pfeuffer, Wolfgang Seubert, Roland Söllner, Elisabeth Spang, Georg Spang, Gerhard Spang, Otmar Spang, Elfriede Spengler, Anette Ulzhöfer, Edgar Ulzhöfer, Rudolf Ulzhöfer, Maria Vath, Andreas von Brunn, Josef von Brunn, Marianne Wolfstädter, Christian Zorn und Mechthild Zorn.

Eine Ehrenurkunde erhielten Mitglieder, die sich über Jahrzehnte hinweg in besonderer Weise um den Verein verdient gemacht haben. Diese außergewöhnliche Auszeichnung ging an: Friedrich Ehrmann, Sonja Himmel, Hermann Ködel, Alfred Lesch, Josef Pfundt, Hermann Schäfer, Wolfgang Schenk, Klaus Schnabel, Dieter Ulzhöfer, Paul Weber, Rudolf Wolfstädter.

Eine besondere Ehrung erfuhr Fritz Wolpert. Seit Jahrzehnten ist er im Einsatz für den FC Grünsfeld. 1953 trat er in den Verein ein, von 1969 bis 1978 war er dessen Vorsitzender. Seit insgesamt 66 Jahren hält er dem Sportverein die Treue. Dafür ernannte ihn der Verein zum Ehrenmitglied.

Werner Wießmann nahm Ehrungen für den Turngau Main-Neckar vor. Als langjährige Trainer und Übungsleiter haben sich seinen Angaben zufolge Sigrid Eckert, Sonja Himmel sowie Gertrud und Ernst Hoffmann hervorgetan. Ihre besonderen Leistungen würdigte der Vorsitzende mit der goldenen Verbandsehrennadel.

Fußballkreisvorsitzender Georg Alter und sein Stellvertreter Jürgen Umminger zeichneten Spieler aus, die seit vielen Jahren für den FC Grünsfeld die Fußballschuhe schnüren.

Über die Spielerehrennadel in Bronze durften sich Christian Betzel, Patrick von Brunn, Christian Dürr, Philipp Himmel, Stefan Kordmann, Alexander Korsukov, Nicolas Müller, Maximilian Oettig, Patrick Ulzhöfer und Hannes Wagner freuen. Die Spielerehrennadel in Silber bekamen Steffen Engert, Christoph Kraft und Roland Oberst ans Revers geheftet. Seit 20 Jahren kickt Manuel Zorn für den Sportverein. Diese Treue wurde mit der goldenen Spielerehrennadel belohnt.

Zum Schluss verlieh Joachim Markert die Ehrennadel der Stadt Grünsfeld. Sie erhält, so der Bürgermeister, wer sich über viele Jahre im Verein und für die Kommune engagiert. Die Ehrennadel in Bronze ging an Bernhard Haag. Er ist seit 2008 stellvertretender Vereinsvorsitzender und war etliche Jahre Mitglied des Gemeinderats.

Die silberne Ehrennadel nahm Werner Biereth entgegen. Der Gemeinderat arbeitet seit 1981 in unterschiedlichen Funktionen im Vorstand des Vereins. Gar Gold erhielt Lothar Derr. Seit 2002 steht er an der Spitze des FC Grünsfeld. Dem Gemeinderat gehört er seit mittlerweile fast 30 Jahren an. feu

