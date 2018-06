Ein besonderes Hörerlebnis

Anzeige

Tonartlich passend schlossen sich drei kurze Vokalwerke von Anton Bruckner an: „Dir, Herr, will ich mich ergeben“, „In St. Angelorum custodem“ und das berühmte „Locus iste“. Vor allem das letztere ist von der Gestaltung und Intonation her äußert anspruchsvoll, was das Ensemble „Vierklang“ aber sicher und beeindruckend umsetzte.

Eine „Aria“ von Johann Pachelbel leitete über zu zwei Messesätzen des Italieners Claudio Monteverdi. In Kyrie und Agnus Dei aus der „Messe à 4“ vermischten sich die Stimmen in der polyphonen Struktur und vereinigten sich zu manch überraschender harmonischer Wendung.

Auf der Orgel, die über ein angehängtes Pedal verfügt, war dann Präludium und Fuge E-Dur BWV 878 zu vernehmen. Erstaunlich, wie strahlend und volltönend die kleine Orgel doch den gesamten Raum füllte.

Die zupackende Pfingstmotette „Factus est repente“ (es entstand vom Himmel her ein Brausen) des deutschen Renaissancekomponisten Gregor Aichinger beinhaltet als markante Motive den Quint- beziehungsweise Quartsprung in die Höhe sowie Repetitionstöne. Im zweiten Teil geht es eher um lineare Melodiegestaltung, wie ein musikalisches Tuch, das sich herniedersenkt und absolutes Legatosingen verlangt.

Bei Fantasia und Fuge a-Moll BWV 865 besteht der erste Teil vor allem aus gebrochenen Dreiklängen und die Fuge ist deutlich länger als der erste Teil; ausdrücklich ist hier ein Pedaleinsatz notwendig, obwohl das Werk in den Zyklus des „Wohltemperierten Klaviers“ aufgenommen ist.

Den Abschluss des Konzerts bildete das deutsche „Magnificat“ SWV 426 von Heinrich Schütz. In dieser zupackenden Motette tauchen alle für Schütz üblichen Kompositionstechniken auf: chromatische Durchgänge, harmonische Querstände, rhythmische Verschiebungen und Synkopen, blockhafte Harmoniepassagen. Trotzdem ist die musikalisch dichte Umsetzung der Sprache hervorstechend, die bis in tonmalerische Ausgestaltungen hinein geht.

Ansprechende Akustik

Das Ensemble „Vierklang“ (Margarita Pazara, Brigitta Meuser, Oliver Trahndorff, Michael Meuser) verstand es meisterhaft, diese Ansprüche umzusetzen. Ein strahlender Sopran, warmer, runder Alt, kerniger Tenor und eher lyrischer Bass sorgten für die nötige Transparenz der einzelnen Vokalstimmen und mischten sich trotzdem gut in der ansprechenden Akustik des neu renovierten Raumes. Michael Meuser gestaltete die Orgelwerke Bachs souverän und mit viel Spielfreude. Dem erlebten „Locus iste“ (dieser Ort ist von Gott geschaffen) schlossen sich die Zuhörer in der voll besetzten Achatiuskapelle gerne mit dankbarem Applaus an. tar

