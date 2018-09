Ein bunt schillerndes Kaleidoskop präsentiert

Grünsfeld.„Wage es zu leben! Auch nach eigenen Gesetzen.“ So lautete die Botschaft des Konzerts mit Helena Goldt im Rienecksaal. Mit Selbstbewusstsein und Sex-Appeal präsentierte die deutsch-russische Künstlerin bekannte Tonfilmschlager und eigene Pop-Chansons. Die Auftakt-Veranstaltung im Rahmen des Kulturherbstes des Kulturvereins war ein musikalisch-sinnliches Plädoyer für Liebe, Lust und Leidenschaft.

Helena Goldt ist ein Pseudonym. Helena Kolb, so heißt die klassisch ausgebildete Sängerin eigentlich, spielt gern mit Rollen und Klischees. Ob Schwester, Geliebte oder Femme fatale: Das ewig Weibliche ist ihr Thema, und mit ihm zog sie auch das Publikum im Rienecksaal in ihren Bann.

„Gefährlich nah“

Mit ihrem Programm mit dem Titel „Gefährlich nah“ unternahm sie mit dem Pianisten Daniel Markovski eine faszinierende Reise durch Zeit und Raum, verknüpfte spielerisch unterschiedliche Kulturen und ließ immer wieder biografische Aspekte anklingen.

So entstand aus Gesang und Moderation ein bunt schillerndes Kaleidoskop und frech-flirrendes Gesamtkunstwerk.

Die musikalische Expedition startete im Berlin der 1920er Jahre. Mit Richard Heymanns sentimentalem Schlager träumte sie vom kleinen bisschen Glück „irgendwo auf der Welt“, sang das Hohelied der Freundschaft mit dem Marschlied im Sechsachteltakt „Ein Freund, ein guter Freund“ aus der Tonfilm-Operette „Die Drei von der Tankstelle“ und verbrachte eine vergnügliche „Nacht in Monte Carlo“.

Helena Goldt kommt ursprünglich aus Kasachstan. Die Zugehörigkeit zu verschiedenen Kulturen ist für sie zu einer starken Antriebskraft im künstlerischen Prozess geworden. Mit ihren Darbietungen will sie Brücken zwischen Kulturen bauen. Ein alter russischer Tango oder ein polnisches Liebeslied aus der Sowjetzeit gaben eindrucksvoll Zeugnis davon.

Unerfüllte Liebe

„Jovana“ handelte von der unerfüllten Liebe zu einem Mädchen. Das melancholische Volkslied aus Mazedonien erinnerte daran, dass Daniel Markovskis Vorfahren vom Balkan stammen.

Der Pianist war zudem immer wieder Bezugspunkt anspielungsreicher Dialoge. Im Lied vom „Turtel-Tarantino-Tango-Paar“ deutete sich eine leidenschaftlich-komplizenhafte Beziehung an. Starke Frauen: Das ist Helena Goldts Paraderolle. Schelmisch fragte sie mit Richard Heymann: „Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben?“ In „Man nennt mich auch Lady Dada“ inszenierte sie sich als „Dra-Madame“.

Voller Selbstbewusstsein behauptete sie von sich: „Du bist eine Granate“. Die neue Version des jüdischen Klassikers „Hava Nagila“ offenbarte Helena Goldt als emotionalen Vulkan mit Luder-Potenzial.

Ein „Heimspiel“

Die Künstlerin hat ihre Jugendjahre in Grünsfeld verbracht. Das Konzert im Rienecksaal war gewissermaßen ein Heimspiel.

Als gar nicht so einfach habe sie den Auftritt empfunden, räumte Helena Goldt ein. Schließlich saßen im Publikum Verwandte; Freunde und Bekannte und wussten genau, was sie mit ihren Hinweisen auf biografische Bezüge in ihren Liedern meinte.

Die Spannung löste sich schnell. Bei Liedern wie „Those where the days my friend“ oder „Merci cherie“ stimmten die Zuhörer textsicher ein. „Ich habe Grünsfeld als gesangsfreudige Stadt in Erinnerung“, meinte Helena Goldt mit einem Augenzwinkern.

Sonderausstellung und Vortrag

Das Konzert mit Helena Goldt bildete den vielversprechenden Auftakt für den Kulturherbst des Kulturvereins. Am Feiertag, 3. Oktober, folgt eine Sonderausstellung mit Werken des Künstlers Ernst Singer.

Für den November ist ein Vortrag mit Goswin von Mallinckrodt von der Gamburg geplant. feu

