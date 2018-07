Einbruchsversuch ins Tennisheim

Anzeige

Grünsfeld.Unbekannte versuchten, in der Nacht auf Mittwoch in das Tennisheim in der Taubertalstraße in Grünsfeld einzubrechen.

Rolladensicherung

Zunächst probierten die Täter, den Rollladen der Terrassentüre hochzuheben. Aufgrund einer angebrachten Rollladensicherung war es den Unbekanntenaber nicht gelungen, die Türe zu öffnen.

An einer weiteren Türe des Gebäudes schlugen sie ein kleines Sichtfenster ein und versuchten, sich darüber Zutritt in das Innere zu verschaffen. Sie konnten ihr Vorhaben aber nicht in die Tat umsetzen. Die Täter hinterließen jedoch einen Sachschaden in einer Höhe von rund 1500 Euro.