Das vom Kulturverein organisierte Kirchenkonzert am dritten Adventssonntag in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul steigerte die Vorfreude auf das Fest.

Grünsfeld. Die abwechslungsreichen Darbietungen der rund 100 Akteure stellten eine vorweihnachtliche Bescherung dar. Der feierliche Klang der Orgel eröffnete das Adventskonzert. Andrea Müller-Köhler spielte Johann Sebastian Bachs „Adagio e dolce“ aus dem zweiten Satz der „Sonata III d-moll“. Erwartungsvolle Vorfreude entsprang der von vorsichtiger Zurückhaltung geprägten Darbietung.

Gemeinsam gesungene Lieder – zum Beispiel „Macht hoch die Tür“ – und besinnliche Texte stimmten ein auf das kommende Christfest. Alfred Beetz erinnerte mit der Geschichte von der Geburt des Kindes im Stall daran, was an Weihnachten wirklich wichtig ist. „Gott wird arm und gering, um uns zu begegnen“, erklärte der zweite Vorsitzende des Kulturvereins. Das Beispiel der Hirten mache deutlich, dass es keine Hindernisse gebe, um zur Krippe zu gelangen.

Eine Premiere war der Auftritt von Franziska und Julia Zipf. Die beiden lernen das Oboenspiel in der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal. Von ihren Fähigkeiten konnten die Zuhörer sich bei den bekannten Weisen „Kling Glöckchen“ und „Ihr Kinderlein kommet“ überzeugen.

Die „Grünbachtaler“ sind eine zum Männergesangverein „Liedertafel“ zählende Gesangsgruppe unter der Leitung von Roswitha Ehrmann. Die Formation hat sich der Pflege fränkischen Liedgutes verschrieben. Aus Liedern wie „Ganz still ist es im Land umadum“ oder „Gegrüßet sei Maria“ war tiefe Volksfrömmigkeit zu spüren.

Im Dauereinsatz war Andrea Müller-Köhler an diesem Abend. Die Organistin zeichnete zugleich für vier Chöre verantwortlich. Die Darbietungen von Kirchenchor, Gesangverein, Singkreis und Projektchor verwiesen auf zentrale Glaubensaspekte und handelten davon, wie mit der Geburt Jesu das Licht in die Welt kommt.

Der Kirchenchor stimmte Friedrich Silchers „Wie soll ich dich empfangen“ an. Vom Gesangverein Liedertafel war das Lied vom Rosenwunder zu hören: „Maria durch ein Dornwald ging“. Die noch junge Formation des Singkreises trug das „Halleluja“ in der Version von Leonhard Cohen vor.

Eigens für das Adventskonzert hatte sich ein Projektchor mit Sängerinnen und Sängern aus dem katholischen Kirchenchor, dem Männergesangverein Liedertafel und dem Singkreis gebildet. Mit Kurt Suttners „Gottes Sohn wird geboren bald“ beschäftigte der Chor sich mit dem Begriff Advent und entfaltete ihn gleich mehrfach.

Ein fester Bestandteil des Adventskonzerts ist die Musikkapelle. Unter der Leitung von Steffen Beetz demonstrierte das Ensemble eine bemerkenswerte Vielseitigkeit. Zu hören waren beispielsweise die „Promenade“ aus Modest Mussorgskis Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“. Konzertante Festmusik erlebten die Zuhörer mit dem „St. Florian Choral“ von Thomas Doss. Die Anton Bruckner gewidmete Komposition vereinigte feierliche Frömmigkeit unter der Last des Daseins und mit dem Herzen eines Kindes. Willy Hautvasts „Petite Suite Pittoresque“ versammelte kontrastreiche Darstellungen in vier Sätzen. Während „Prélude Classique“ eine an klassischen Akkorden orientierte Melodie darstellte, verwendete „Danse Populaire“ neue Rhythmen. Dem auf modernen Akkorden basierenden Intermezzo schlossen sich mit „Final Baroque“ fugatisch eingerichtete Barockklänge an.

„Swing-Weihnachten“ hieß es dann. Als musikalisches Schneegestöber entpuppte sich Felix Bernards „Winter Wonderland“ im Arrangement von Heinz Briegel. Kunstvoll variierte Martin Scharnagls „Sweet Bells Fantasy“ die bekannte Melodie „Süßer die Glocken nie klingen“. Bei Peter Leitners Pop-Ballade „My Dream“ glänzte Patrick Stumpf als Trompetensolist.

Nach einem spirituellen Impuls und dem geistlichen Segen von Pfarrer Oliver Störr vereinigten Akteure und Publikum sich zum großen Finale, um ein traditionelles Lied der Adventszeit anzustimmen: „Tochter Zion“. Die darin zum Ausdruck gebrachte Vorfreude ging auf alle Beteiligten über.

Mit dem Erlös der Veranstaltung wollen die Verantwortlichen die in Aussicht gestellte Renovierung der Stadtpfarrkirche unterstützen. feu

