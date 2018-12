Entscheidung über Kindergarten vertagt

Die Kinderzahlen in Sankt Margaretha gehen zurück. Vorerst wird der Kindergarten in Zimmern aber weiter bestehen. Im Januar soll eine endgültige Entscheidung fallen.

GrÜNSFELD. Elf Kinder werden derzeit im Kindergarten St. Margaretha in Zimmern betreut. Im nächsten Kindergartenjahr sind es nach jetzigem Stand nur noch vier. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag im Grünsfelder Rathaus sollte deshalb über eine Schließung der katholischen Einrichtung abgestimmt werden. Da aber gleich mehrere Gemeinderatsmitglieder ihre Bedenken äußerten, wurde die Entscheidung jedoch erst einmal vertagt.

„Starre Öffnungszeiten“

Das Problem bei Kindergärten ohne Ganztagsbetreuung wie in Zimmern seien die „starren“ Öffnungszeiten, erklärte Bürgermeister Joachim Markert. „Das ist vielen Eltern heutzutage zu wenig.“ In der Einrichtung sei ein Ganztageskonzept nicht möglich, weil die dortigen Räumlichkeiten dafür nicht geeignet seien.

Außerdem müsse man auch die wirtschaftliche Seite sehen, gab Markert zu bedenken. Die Einrichtung koste die Stadt im Jahr 150 000 Euro. „Bei einer Kinderzahl unter zehn ist ein Kindergarten nicht mehr rentabel.“ Im Regelkindergarten in Grünsfeld wäre zudem genug Platz, um auch die Kinder aus Zimmern unterzubringen.

Gleich mehrere Gemeinderatsmitglieder wollten einem Ende des eingruppigen Kindergartens nicht ohne Weiteres zustimmen. „Mir fällt es schwer, heute einer Schließung zuzustimmen. Ich kann da nicht mitgehen“, sagte Stadtrat Bernhardt Klaus. „Der Kindergarten hat sehr gut funktioniert. Eine Schließung würde mir im Herzen wehtun. Ich habe kein gutes Gefühl dabei“, ergänzte Anton Paltian. Er fragte, ob nicht eine Möglichkeit sei, Kinder von Grünsfeld nach Zimmern zu bringen und sie dort zu betreuen.

„Wir haben nachgefragt“, antwortete Bürgermeister Markert. Es habe aber keine positiven Rückmeldungen gegeben. Er wies auf den Umstand hin, dass viele Kinder nach ihrer Krippenzeit in Grünsfeld bleiben, weil sie dort dann Freunde gefunden hätten. „Wir können niemanden zwingen. Die Eltern stimmen mit den Füßen ab“, beschrieb der Verwaltungschef die Situation.

Vorteile kleiner Einrichtungen

Kindergartenleiter Nico Neubauer plädierte für den Erhalt und hob die Vorteile einer kleinen Einrichtung hervor. „In einem kleinen Rahmen lernt es sich angenehmer. Es herrscht eine ganz andere Atmosphäre als in einem größeren Campus.“ Neubauer regte an, die Betreuung mit neuen Konzepten wie zum Beispiel einem Waldkindergarten wieder attraktiver zu machen.

Viola von Brunn pflichtete ihm bei. „Wir sollten neuen Konzepten eine Chance geben.“ Eine andere Ausrichtung bräuchte auch die entsprechende Ausbildung des Personals, so Markert.

Der Träger des Kindergartens, die katholische Kirchengemeinde Grünsfeld-Wittighausen, steht alternativen Konzepten offen gegenüber. „Wir wollen nicht schließen. Ein mögliches Ende wird von allen Seiten bedauert“, sagte Pfarrer Oliver Störr im Gespräch mit unserer Zeitung.

Er ist der Meinung, dass die Zahlen für das im Sommer beginnende Kindergartenjahr einen Weiterbetrieb nicht rechtfertigen. Für einen Erhalt des Kindergartens müsse ein tragfähiges Modell gefunden werden. Dabei wolle sich die Kirchengemeinde aktiv einbringen. Störr sieht aber in erster Linie die Gemeinde am Zug, mögliche Zukunftsideen zu erarbeiten.

Der Vorschlag von Stadtrat Salvatore Boccagno, in einer Übergangszeit ein neues Konzept zu erarbeiten, lasse sich nicht realisieren, stellte der Rathauschef klar. „Wir können nur eine Schließung festlegen“, betonte Bürgermeister Markert.

Sondersitzung im Januar

In einer Sondersitzung im Januar will sich der Gemeinderat noch einmal ausführlich dem Thema widmen und mögliche Lösungsansätze diskutieren. Bei dem Gespräch sollen auch die Kindergartenleitung aus Zimmern, Mitarbeiter der Kindertagesstätte aus Grünsfeld und Mitarbeiter der Verrechnungsstelle dabei sein.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018