„Erste“ verliert

Paimar.In einem vorentscheidenden Spiel um die Meisterschaft empfing die erste Mannschaft des Paimarer Schachclubs das Team aus Dielheim. Dies ist eine Begegnung, die in der Vergangenheit oft mit einem Unentschieden endete. Und auch diesmal erahnte man lange Zeit nicht, wer am Schluss die Nase vorn haben würde. Letztendlich behielten die Gäste etwas überraschend mit 5:3 die Oberhand. Den einzigen Paimarer Sieg fuhr Torsten Klar ein. Max van gen Hassend, Dr. Andreas Gabel, Arno Bieger und Holger Kuhn steuerten jeweils einen halben Zähler bei. Nun liegen sowohl Dielheim als auch Paimar mit jeweils 11:3 Zählern drei Punkte hinter dem verlustpunktfreien Spitzenreiter Rohrbach-Boxberg. Es bleibt aber noch spannend, da noch beide Teams in den verbleibenden zwei Runden gegen den Spitzenreiter anzutreten haben. Allerdings haben die Paimarer die mit Abstand schlechterer Brettpunktezahl, so dass die Titelhoffnung nur noch ganz vage besteht. Am 22. April empfängt Paimar Tabellenführer Rohrbach-Boxberg. Besser lief es für die „Zweite“, diel bei Tauberbischofsheim II antrat. Paimar wurde seiner Favoritenrolle vollauf gerecht und gewann 4:0. Michael Gantert, Christian Gabriel, Walter Hirsch und Otto Meckel sorgten für dieses Resultat. Auch hier kommt es in der vorletzten Runde zum Spitzenspiel zwischen Paimar II (8:0) und BG Buchen III (6:2). Hier sind die Vorzeichen anders. Bei einem Remis wäre den Paimarern der Titel fast nicht mehr zu nehmen. kk