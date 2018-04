Fachplanung für Kindercampus vergeben

Anzeige

Der Grünsfelder Gemeinderat vergab in der Sitzung am Dienstag einige Arbeiten zur Fachplanung für den Kindercampus in Grünsfeld. Den Auftrag für die technische Ausrüstung (Heizung, Lüftung und Sanitär) erhielt die Firma Haustechnik Schmitt in Gerchsheim zum Preis von 17 522 Euro. Um das Thema Brandschutz kümmert sich die Firma Rassek und Partner aus Würzburg zum Preis von 17 316 Euro. Für die Tragwerksplanung wird die Firma Friedrich Ehrmann aus Grünsfeld zum Preis von 16 600 Euro verantwortlich zeichnen. Die Vermessungsleistungen übernimmt das Ingenieurbüro Jöchner aus Schrozberg für 1309 Euro. Die Energieberatung ging an die Lothar Ehnes aus Niederstetten für 10 115 Euro. Alle Gewerke wurden mit einer Gegenstimme vergeben. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung ging die Koordination von Sicherung und Gesundheitsschutz auf Baustellen an die Firma Thurm-Sicherheit aus München zum Preis von 8247 Euro. Ein „Dumpingpreis“, wie die Fachleute erklärten. dib