Feier zum 70-jährigen Bestehen im Juli geplant

Grünsfeld.70 Jahre VdK: Das Jubiläum nimmt der Ortsverband mit einer bewährten Mannschaft in Angriff. Die Mitglieder bestätigten Reiner Schenk und sein Vorstandsteam bei der Jahreshauptversammlung in der „Bauernstube“ von Hof Uhlberg in ihren Ämtern.

Reiner Schenk sprach von einem arbeitsreichen Jahr. Der Vorsitzende berichtete in seinem Jahresrückblick von diversen Arbeitssitzungen des Vorstandes, bei denen ein abwechslungsreiches Programm erstellt worden sei.

Schriftführerin Maike von Brunn gab einen Überblick über die Veranstaltungen des Ortsverbandes. Gesellige und informative Zusammenkünfte wechselten sich ab. Die Mitglieder unternahmen beispielsweise einen Ausflug zu den Tropfsteinhöhlen nach Eberstadt und besuchten einen Vortrag über Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Das Angebot komme gut an. Das machten auch die Mitgliederzahlen deutlich. Derzeit zählt der Ortsverband 276 Mitglieder.