Feierliche Erstkommunion gefeiert

Grünsfeld.„Mein Jesus, du und ich, wir zwei sind einfach stark“: Unter diesem Motto begingen 20 Kinder aus den Pfarrgemeinden St. Peter und Paul (Grünsfeld), St. Laurentius (Paimar) und St. Margaretha (Zimmern) das Fest ihrer Erstkommunion. Den feierlichen Gottesdienst mit Pfarrer Oliver Störr in der Grünsfelder Stadtpfarrkirche gestalteten die Mädchen und Buben mit Liedern, Texten und einem Tanz. Pfarrer Störr verwies in seiner Predigt auf die biblische Geschichte von David, der den starken Goliath besiegt. „Das gelingt, weil David mit Gott einen starken Verbündeten an seiner Seite hat“, erläuterte Störr. Die Erstkommunionkinder machte er darauf aufmerksam, dass Gott sich auch für sie stark mache. Die musikalischen Akzente setzten die Band „Sun Rise“ und Andrea Müller-Köhler (Orgel). Die Musikkapelle begleitete die Kinder auf ihrem Weg vom Marienhaus in die Kirche. Seit geraumer Zeit hatten Eltern unter der Leitung von Schwester Annemarai die Kinder auf diesen Tag vorbereitet. Bild: Feuerstein

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019