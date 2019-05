Finissage der „Blauen Ferne“

Grünsfeld.Die Ausstellung mit Gemälden der Laudaer Künstlerin Rosemarie Lux in der Galerie Kirchner geht am Sonntag, 26. Mai zu Ende. Zu diesem Anlass veranstalten die Künstlerin gemeinsam mit den Galeristen eine Finissage, die das Thema der Ausstellung, „Blaue Ferne“, noch einmal in einer anderen Form aufgreift. Am 26. Mai wird ab 15 Uhr der Genuss des Bilderbetrachtens erweitert durch „blaue Gedichte“, Blaubeerkuchen und Kaffee. Die Kunstinteressierten haben somit nochmals die Möglichkeit, sich einen Einblick in das Werk von Rosemarie Lux zu verschaffen und gleichzeitig „blaue Gaumenfreuden“ zu genießen. Der Eintritt ist frei. Das Bild zeigt die Künstlerin zusammen mit Gunter Schmidt und Klaus Kirchner. Bild: Josef Seufert

