„Firmung ist ein Zeichen der Hoffnung“

Seit Februar haben die Jugendlichen sich auf das Firmsakrament vorbereitet. Gruppenstunden mit Firmkatecheten standen beispielsweise auf dem Programm. An zwei großen Firmvorbereitungstagen beschäftigten die Jugendlichen sich mit dem eigenen Lebensweg und dem Heiligen Geist. Außerdem hatten sie die Möglichkeit, unter verschiedenen Projekten zu wählen.

So nahmen einige Jugendliche an der Fußwallfahrt nach Walldürn teil und gestalteten unterwegs Andachten und Impulse. Eine weitere Gruppe machte sich auf Erkundungstour im Würzburger Dom. Nicht zuletzt organisierten Firmanden ein Johannesfeuer am Krensheimer See und feierten einen Gottesdienst.

„Im Alltag muss sich das bewähren, was in den Gaben des Heiligen Geistes grundgelegt ist“, versicherte Pfarrer Oliver Störr. Er war Konzelebrant beim Festgottesdienst. Störr ermunterte die Jugendlichen, in Erinnerung an das Pfingstfest begeistert Christ zu sein. „Wir dürfen einen gesunden Stolz auf unseren Glauben haben; wir dürfen unseren Erfahrungen im Gebet und mit Gott trauen.“ Störr zeigte sich zuversichtlich: „Der Geist Gottes legt schon das Seine dazu und entfacht immer wieder neu den Funken der Begeisterung.“

Für die musikalische Gestaltung des Festgottesdienstes in der Pfarrkirche sorgte eine Projektband mit Mitgliedern der Gruppe „SunRise“ und der „Wittighäuser Kirchenband“ sowie Andrea Müller-Köhler (Orgel).

Die Musikkapelle hatte Firmanden, Paten und Geistliche in einem Festzug vom Mariensaal in die Kirche der Grünbachtalkommune begleitet. feu

