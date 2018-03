Fortbildungen und Übungen lohnen sich

Anzeige

Weniger erfreulich ist Retzbachs Angaben zufolge der steigende Verwaltungsaufwand. „Die Dokumentationspflicht ist enorm“, betonte der Abteilungskommandant. Die Gerätewarte kommen, so sein Eindruck, ihren Aufgaben gar nicht mehr hinterher. Konsequenz: Erstmals wurden zwei Nachmittage im Übungsplan für solche Arbeiten ausgewiesen.

Schriftführer Andreas Bauereis gab einen Überblick über weitere Aktivitäten der Abteilung. 19 Mal mussten die Floriansjünger ausrücken. Kuriose Einsätze waren auch dabei. So löste die Feuerwehr selber einen Alarm aus, als bei einer Übung am Schloss Kameraden mit der Nebelmaschine hantierten. Ein Garagenbrand in Zimmern wurde in Windeseile gelöscht, weil der Alarm während einer Übungsfahrt einging. „Das hätte schlimm ausgehen können“, räumte Bauereis ein.

Die Ausführungen des Schriftführers machten deutlich, dass die Feuerwehr auch ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens ist. Die Floriansjünger nahmen beispielsweise an der Prunksitzung teil oder wirkten bei kirchlichen Prozessionen mit. Bei diversen Veranstaltungen in der näheren und weiteren Umgebung war man – nicht zuletzt durch den Hörnerzug unter der Leitung von Raimund Kraft - vertreten.

16 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 17 Jahren betreut Jugendwart Tilo Sobotta. Der Nachwuchs sei seinen Angaben zufolge mit Eifer bei der Sache. 18 Übungen waren im vergangenen Jahr angesetzt. Die Beteiligung lag, so Sobotta, bei stattlichen 85 Prozent.

Die Jugend bekommt in Grünsfeld aber auch einiges geboten. So besuchte der Nachwuchs die Landesfeuerwehrschule Würzburg. „Die Jugendlichen waren von der hochmodernen Übungshalle stark beeindruckt“, berichtete Sobotta. Eine 24-Stunden-Aktion machte mit den Aufgaben der Berufsfeuerwehr vertraut. Mit der Jugendfeuerwehr aus Leuchtenberg unternahm man eine gemeinsame Lösch- und Rettungsübung

Solche Aktionen sind mit beträchtlichem organisatorischem und finanziellem Aufwand verbunden. „Der lohnt sich in jedem Fall“, war Sobotta überzeugt. „Wir sichern so den Fortbestand unserer Feuerwehr.“ Um Verständnis für solche Ausgaben warb auch Philipp Spang. Der Kassierer musste ein Minus vermelden. Das Geld sei seiner Meinung nach aber gut angelegt. „Wir müssen der Jugend einiges bieten, um neue Mitglieder zu bekommen.“ Als „Kameradschaftspflege“ bezeichnete Spang Ausgaben für Weihnachtsfeier und Ausflug.

Wenn es nach dem Kassierer geht, soll das Haushaltsdefizit aber nicht die Regel werden. Philipp Spang forderte die Florianjünger auf, sich Gedanken zu machen, wie Mehreinnahmen generiert werden können. Er selber regte an, wieder ein größeres Fest zu veranstalten.

Künftig soll bei der Feuerwehr ein neues Konzept zum Einsatz kommen. „Wir wollen die Zusammenarbeit mit den Ortsfeuerwehren stärken“, erklärte Stadtkommandant Elmar Schmieg. Geplant ist, dass die Feuerwehr der Abteilung Grünsfeld in einen Ortsteil ausrückt, um dort mit den Einsatzkräften gemeinsam zu üben. Gleichzeitig wollen die Verantwortlichen den Standort Grünsfeld stärken. Interne Fortbildungen sollen vorrangig im hiesigen Feuerwehrgerätehaus stattfinden. „Wir haben hier mit dem HLF 20 das modernste Gerät“, betone Schmieg.

Diese neue Doppelstrategie unterstützt auch Bürgermeister Joachim Markert. In seinen Augen ist es sinnvoll, Grünsfeld zu einem Ausbildungszentrum weiterzuentwickeln. „Hier gibt es ausgezeichnete Übungsmöglichkeiten.“ Als richtig und notwendig bezeichnete er auch die Zusammenarbeit mit den Ortsfeuerwehren. Hoffnung machte Markert im Hinblick auf die Finanzen. „Wir werden die Rahmenbedingungen anpassen“, versprach er. Wenn der Gemeinderat demnächst die Feuerwehrsatzung überarbeite, werde auch darüber beraten, die Entschädigung zu ändern. feu

© Fränkische Nachrichten, Montag, 05.03.2018