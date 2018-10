Unterwittighausen.Die Musikgruppe „Landstreicher“ spielt zu einem Fränkischen Tanzabend mit traditionellen Tänzen am Samstag, 13. Oktober, ab 20 Uhr im Gasthof „Löwen“ in Unterwittighausen auf. Für in fränkischen Tänzen Ungeübte gibt es ab 19 Uhr einen Blitztanzkurs. Bild: Landstreicher

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.10.2018