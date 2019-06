Frischer Wind oder laues Lüftchen?

Großspurig wurde von der Grünsfelder Liste und ihrer Spitzenkandidatin Viola von Brunn im Wahlkampf ein „frischer Wind“ im Gemeinderat angekündigt und versprochen.

Doch schon zwei Tage nach der Wahl am 28. Mai konnte der Bürger sehen, dass Viola von Brunn sich treu blieb und bei der Gemeinderatssitzung nicht anwesend war (wie in den vergangenen fünf Jahren so häufig auch).

Hier sieht der Bürger, was ein Wahlversprechen ist – eben ein Versprechen, das nur bis zur Wahl zählt.

So ist aus dem großspurig angekündigten „frischen Wind“ dann doch nur ein „laues Lüftchen“ geworden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.06.2019