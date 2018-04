Gartenhütte ging in Flammen auf

Anzeige

Grünsfeld.Nachdem es in der Nacht auf Donnerstag in einem Schrebergarten am Grünsfelder Beundweg und in einem Garten eines Anwesens in der Krensheimer Straße gebrannt hat, gehen Staatsanwaltschaft und Polizei von Brandstiftung aus.

Gegen 4 Uhr morgens waren Polizei und Freiwillige Feuerwehr ausgerückt, da eine Gartenhütte im Schrebergarten in Flammen stand. Die Hütte brannte bis auf das Fundament ab. Dabei entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 18 Personen im Einsatz.

Während der Suche nach möglichen Brandstiftern oder Zeugen stellte eine Streifenwagenbesatzung in unmittelbarer Nähe des Schrebergartens ein weiteres Feuer in einem Garten fest. Auf dem Anwesen eines Gebäudes in der Krensheimer Straße brannten mehrere Gartenmöbel und ein darüber stehender Pavillon. Die Bewohner des Hauses waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause. Um den Brand zu löschen, kam die Freiwillige Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Es entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.