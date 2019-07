Generationenwechsel im Ortschaftsrat von Zimmern

Zimmern.Zur konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates hieß Ortsvorsteher Dieter Schenek die bisherigen und neu gewählten Räte sowie interessierte Bürger im Treffpunkt Zimmern willkommen. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse der Wahl vom 26. Mai blickte er auf die Amtszeit des bisherigen Rates zurück.

Im Mittelpunkt stand vor allem der Bau des Treffpunktes, der mit einem Investitionsvolumen von rund 1,4 Millionen Euro zu den größeren Investitionen der Stadt Grünsfeld in den letzten Jahren gehört habe. Aber auch der Bau des Radweges von Zimmern nach Unterwittighausen und der Fußgängerquerung am Kindergarten am Ortseingang waren wichtige Schritte für die Weiterentwicklung von Zimmern.

Der Ortsvorsteher räumte aber auch ein, dass einige Dinge nicht so umgesetzt worden seien, wie sich das der Ortschaftsrat vorgestellt hat. Als Beispiel nannte er die gescheiterte Dorfflurneuordnung. Lobend hob er vor allem die gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat sowie der Stadtverwaltung hervor.

Im Anschluss hatte Bürgermeister Joachim Markert die Aufgabe, die sechs ausscheidenden Räte zu verabschieden. Nach überwiegend 20-jähriger Ausübung ihrer Tätigkeit hatten alle bisherigen Mitglieder beschlossen, nicht mehr für das Amt zu kandidieren. Der Bürgermeister bescheinigte dem bisherigen Rat eine tadellose Arbeit und bedankte sich für ihr wichtiges Engagement in der Kommunalpolitik. Als Dank überreichte Markert die Ehrennadel des Gemeindetages sowie ein Präsent seitens der Stadtverwaltung.

Verabschiedet wurden Alexandra Wagner (20 Jahre), Petra Bayer (20 Jahre), Horst Vollrath (20 Jahre), Sybille Becker (zehn Jahre). Rainer Zwicker (fünf Jahre) sowie Dieter Schenek (20 Jahre). Besonders hob Markert die Dienste des ausscheidenden Ortsvorsteher Dieter Schenek hervor, welcher dieses Amt 20 Jahre lang ausübte. Mit unermüdlichem Einsatz habe er sich für die Belange des Dorfes eingesetzt und wesentlich zur Entwicklung von Zimmern beigetragen. Auch der Ortschafsrat würdigte die gute Arbeit ihres Ortsvorstehers mit einem Geschenkkorb.

Im Anschluss stand die Verpflichtung der sechs neu gewählten Ortschaftsräte an. Mit der offiziellen Verpflichtungsformel wurden Steffen Derr, Corinna Ehrmann, Philipp Freitag, Werner Landwehr, Tobias Pfeuffer und Florian Richter durch Bürgermeister Joachim Markert in ihr neues Amt eingeführt.

Der Bürgermeister dankte den neuen Mitgliedern für ihr Engagement zur Übernahme dieser Aufgabe und wünschte eine glückliche Hand bei den bevorstehenden Aufgaben. Sodann wurde durch einstimmige Wahl dem Gemeinderat Philipp Freitag als zukünftiger Ortsvorsteher und Florian Richter als dessen Stellvertreter vorgeschlagen. Philipp Freitag bedankte sich bei den Bürgern für das ihm und dem neu gewählten Ortschaftrat entgegengebrachte Vertrauen und versprach die gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit Gemeinderat und Stadtverwaltung weiterführen zu wollen. pm

