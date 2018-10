Gesellschaft profitiert stark vom Einsatz

110Jahre: So alt wird der Verein für Obstbau, Garten und Landschaft in diesem Jahr. Das Jubiläum begingen die Mitglieder mit einer Feier im Sängerheim. Ehrungen standen im Mittelpunkt.

Grünsfeld. Herold Schäfer würdigte in seiner Festrede den Weitblick der Gründungsväter. „Eine gesunde Ernährung durch Obst und Gemüse waren für die Bevölkerung damals wichtig“, berichtete der Vorsitzende. In den Anfangsjahren des Vereins habe man es sich zur Aufgabe gemacht, das bis dahin dürftige Angebot an Obstsorten zu erweitern. Als Anlaufstelle für Beratung, Schnittmaßnahmen oder für Informationsmaterial sei der junge Verein eine wichtige Institution in Grünsfeld gewesen.

Im Vergleich zu früher hat Herold Schäfer einen Bedeutungswandel festgestellt. „Der heimische Obstbau ist für die Ernährungssicherheit nicht mehr notwendig“, räumte der Vorsitzende ein. Gleichwohl sei er immer noch wichtig. Gärten und Streuobstwiesen böten seiner Meinung nach Rückzugsgebiete für dezimierte Vögel und Insekten.

Joachim Markert lobte die Vereinsmitglieder für ihren Einsatz im Dienste der Natur. „Sie pflegen unsere Kulturlandschaft und tragen so zu ihrem Erhalt bei“, versicherte der Bürgermeister in seinem Grußwort. Bürger und Kommune profitierten gleichermaßen von diesem vorbildlichen ehrenamtlichen Engagement.

Markert meinte, einen Wandel in der Einstellung der Bevölkerung festgestellt zu haben. „Gesunde Lebensmittel werden im Bewusstsein der Menschen immer wichtiger“, betonte das Stadtoberhaupt. Obst- und Gartenbauvereine verlieren in seinen Augen deshalb auch nicht an Bedeutung. Ihre Mitglieder seien Experten in regionaler, umweltfreundlicher und nachhaltiger Produktion.

Gut vernetzt

Bemerkenswert fand Joachim Markert auch die gute Vernetzung der Grünsfelder Ortsgruppe. Immer wieder organisiere man gemeinsame Veranstaltungen beispielsweise mit dem Naturschutzverein oder den Schlepperfreunden. Diese Zusammenarbeit nannte der Bürgermeister ebenfalls vorbildlich.

Ein Beispiel dafür war der Lichtbildervortrag von Armin Härtig. Der stellvertretende Vorsitzende des Naturschutzvereins zeigte Aufnahmen unter dem Titel „Grünsfeld – eine faszinierende Landschaft im Muschelkalk“.

Höhepunkt der Feier im Sängerheim war die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder. Kreisvorsitzender Rolf Freidhof und Obmann Herbert Merz nahmen die Auszeichnungen vor.

Seit 25 Jahren gehören dem Ortsverband an: Alfred Beetz, Franz Fellner, Günther Frey, Eduard Feuerstein, Fritz Benz, Eugen Kraß, Reimund Lurz und Markus Vollrath. Sie erhielten das silberne LOGL-Bäumchen des Landesverbandes für Obstbau, Garten und Landschaft.

Die Auszeichnung in Gold ging an Anton Schlotter und Walter Weniger. Beide sind seit 40 Jahren Vereinsmitglied. 50 Jahre ist Erhard Haun im Verein. Dafür gab es das goldene LOGL-Bäumchen mit Silberkranz.

Gar 60 Jahre halten Bruno Borst und Konrad Rössner dem Verein die Treue. Belohnt wurde dieses außergewöhnliche Engagement mit der höchsten Auszeichnung, die der Landesverband zu vergeben hat, dem goldenen LOGL-Bäumchen mit Goldkranz.

Mitglieder, die sich aktiv im Vereinsvorstand betätigen, erhielten ebenfalls eine Auszeichnung. Kilian Barthel engagiert sich seit zehn Jahren als Beisitzer. Dafür durfte er den bronzenen Apfel des Landesverbandes entgegennehmen. 15 Jahre übt Reiner Schenk das Amt des Kassierers aus. Dieser Einsatz wurde mit dem silbernen Apfel gewürdigt.

Jürgen Dürr ist in den vergangenen 25 Jahren schon in diversen Funktionen tätig gewesen. Von 1989 bis 1991 war er Beirat, von 1992 bis 2001 Kassierer und von 2003 bis 2007 Revisor. Seit 2007 bekleidet er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Für dieses Engagement wurde er mit dem goldenen Apfel mit Silberkranz ausgezeichnet.

