Gesellschaftskritischer Akzent

Anzeige

„Schöner Wohnen“ nennt sich – natürlich mit ironischem Akzent – die Bilderserie des 1957 geborenen Künstlers und gelernten Grafikdesigners, der heute in Plüderhausen bei Schorndorf lebt und arbeitet. Der Titel ist zunächst einmal wörtlich zu nehmen, den diese „Traumhäuser“ bzw. gebauten Albträume sind tatsächlich nach Fotos der gleichnamigen deutschen Zeitschrift nachgeschaffen worden, in einer virtuos gehandhabten Öl-Acryl-Mischtechnik, die eine besonders große Vielfalt an übereinandergelegten Strukturen und Farbwirkungen ermöglicht.

In einem realistischen Ansatz und technisch gleichfalls virtuos beschäftigt sich Hardy Langer in seinen beiden anderen, hier ausgestellten Serien „Paradise lost“ und „Feindbilder“ mit der Ambivalenz und Abgründigkeit der sinnlich erfahrbaren Wirklichkeit: „Paradise lost“ zeigt großformatige ausschnitthafte Darstellungen weiß bezogener, zerwühlter Betten (willkommene Gelegenheit nebenbei, um sein malerisches Können in der Wiedergabe von gebrochenen Weißnuancen und -schattierungen zu demonstrieren), die hier zu fast erotischen Bett-Landschaften werden, wobei auch die jahrhundertelange Tradition dieses „Paradies“-Motivs immer mit hineinspielt.

„Feindbilder“ zeigen wie schon „Schöner Wohnen“ einen gesellschaftskritischen Akzent: Gleichfalls nach Fotovorlagen gemalte „Luftaufnahmen“ aus großer Höhe von sich äußerlich sehr ähnlich sehenden Firmengeländen mit einem exakten Fadenkreuz versehen, die sie quasi als Angriffsziele kenntlich machen.

Wenn man freilich weiß, dass es sich dabei um internationale Großkonzerne handelt, die selbst weltweit mehr ausbeuterisch-zerstörerisch als segensreich tätig sind, wird man als Betrachter in einen moralisch verzwickten Zwiespalt der Empfindungen versetzt, was zweifellos in der Absicht des Künstlers liegt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.05.2018