Engagierte Eltern legten kräftig Hand an

Die Eltern der Ilmspaner Kindergartenkinder haben kräftig Hand angelegt, um die Eingangstreppe neu zu gestalten und mit einer Rampe zu versehen, was nicht nur die Kleinen sehr freut. © Geiger

Ilmspan.Klein, aber fein ist es im Kindergarten in Ilmspan und in der ländlichen Umgebung funktioniert das gemeinschaftliche Zusammenleben noch. Sandra Fuchs, die Kindergartenleiterin, spricht voller Stolz von ihren Kindern, den Kindergarteneltern und sogar den Omas und Opas. Denn wenn's zählt, dann ziehen sie alle an einem Strang.

Im laufenden Jahr haben sie schon allerhand Projekte gemeinsam

...

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.11.2012