Grünbachgruppe zur Umstellung bereit

Neueste Informationen zum Thema Wasserversorgung erhielten die Delegierten des Zweckverbandes Wasserversorgung Grünbachgruppe auf der Versammlung im Grünsfelder Rathaus.

Grünsfeld. Derzeit, so Wassermeister Stefan Ludwig, laufe die Umstellung der Eigenwasserversorgung der Grünbachgruppe aus dem Brunnen Grünsfeld-Hausen auf die Versorgung auf das Wasserwerk des Wasserzweckverbandes Mittlere Tauber (WVMT) in Dittigheim. Er hatte einige Bilder in der Gegenüberstellung dabei, die zeigten, wie weit der Umbau des Wasser- und Pumpwerkes in Grünsfeld-Hausen schon gediehen ist.

Großteil abgeschlossen

Bis jetzt seien 90 bis 95 Prozent der Arbeiten abgeschlossen. Von einstmals neun Pumpen sei man nun auf nur noch vier heruntergekommen. Zwei davon seien für das Pumpen des Rohwassers zum Wasserwerk nach Dittigheim vorgesehen, die anderen zwei seien als „Notfallpumpen“ für die direkte Entnahme in Grünsfeld-Hausen gedacht, wenn einmal die Wasserversorgung aus Dittigheim aussetzen würde. Mit diesen beiden Pumpen arbeite man bereits und habe so sehr aufschlussreiche Erkenntnisse für die Wasserversorgung gewinnen können.

Zusammen mit der neuen Regeltechnik, die auch schon funktioniere, sei man somit gut gerüstet für die Zukunft. Wenn dann endlich das neue Reinwasser aus Dittigheim geliefert werde, sei Schluss mit der Versorgung aus dem Brunnen Ilmspan. Dieser werde zwar für Notfälle weiter gepflegt werden, aber für die Wasserversorgung des WVMT spiele er keine Rolle mehr. Anders sehe es mit dem Brunnen Bärlestanne in Großrinderfeld aus. Dieses Wasser werde in Zukunft in die schon bestehende Leitung nach Werbach gepumpt, um dann in Dittigheim zu Reinwasser umgewandelt zu werden. Man werde die Fließrichtung also einfach umdrehen.

„Wir wären bereit für die Umstellung von Dittigheim“, fasste Ludwigs Kollege Franz-Josef Stang die vorbereitenden Arbeiten in Grünsfeld-Hausen zusammen. Großes Lob gab es von Versammlungsleiterin Anette Schmidt. „Der Endkunde hat von den ganzen Umbaumaßnahmen bis jetzt nichts gemerkt.“

Die beiden Wassermeister nutzen die Gelegenheit, die Bevölkerung darauf hinzuweisen, dass durch die Umstellung auf die neue Wasserlieferung zuerst ein bisschen Chlorgeruch aus der Wasserleitung kommen könne. Das diene lediglich der Sicherheit der Bevölkerung vor Keimen und werde nach der kompletten Umstellungsphase wieder verschwinden.

Verbandsrechner Manfred Maag präsentierte die Jahresrechnung 2018. Die fiel mit 957 324 Euro um rund 312 000 Euro geringer aus als geplant. Hauptgrund waren die durchgeführten Eigenmaßnahmen der Grünbachgruppe in Verbindung mit dem Anschluss an den WVMT. An diesem Wasserverband sei die Grünbachgruppe mit 28,04 Prozent beteiligt. 2018 wurden insgesamt 45 875 Kubikmeter Wasser weniger an die Mitgliedsgemeinden abgegeben. Grünsfeld nahm 51 082 Kubikmeter weniger ab, Wittighausen 3315 und Großrinderfeld benötigte 8522 Kubikmeter mehr.

Bei den Betriebskosten pro Kubikmeter gab es eine größere Erhöhung um 23 Cent auf 1,03 Euro. Die Delegierten stimmten der Jahresrechnung einstimmig zu, ebenso dem Haushaltsplan für 2019. Hier geht Maag von einer Bilanzsumme von 1,062 Millionen Euro aus. Die Steigerung komme hauptsächlich durch eine höhere Umlagezahlung an den WVMT und die auf dieses Jahr verschobenen Eigenleistungen zustande. Zur Deckung der Kosten sei eine Kreditaufnahme von 350 000 Euro geplant. Maag geht von einer weiteren Verringerung der Wasserabnahme aus auf nur noch 710 000 Kubikmeter.

Einstimmiges Votum

Einstimmig zugestimmt wurde auch dem Pachtvertrag der Grünbachgruppe mit dem WVMT. Wie bereits aus den einzelnen Gemeinderatssitzungen berichtet, verpachtet die Grünbachgruppe einen Teil ihrer Brunnen- und Quellenanlagen an den neuen und größeren Wasserzweckverband, weil dies steuerlich die sinnvollste Variante ist. Dies hatten sowohl die Wirtschaftsberater, als auch die Finanzverwaltung bestätigt, berichtete Anette Schmidt. Sie sagte, dass die Baumaßnahmen beim WVMT aufgrund der Bezuschussung durch das Land Baden-Württemberg nicht im vorgesehenen Maße begonnen werden können.

Dadurch werde sich auch der insgesamte Fertigstellungstermin der gesamten Gruppe nach hinten verschieben. „Es wird sich noch über Jahre hinziehen“, war ihre Prognose.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019