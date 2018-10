Grünsfeld und die Ortsteile lebenswert machen

Damit ein Gemeinwesen richtig funktioniert, braucht es viele Helfer. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und sich für andere einsetzen, zeichnete die Stadt Grünsfeld beim Ehrenamtsabend aus.

Grünsfeld. „Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement hat in Grünsfeld und seinen Stadtteilen einen sehr hohen Stellenwert“, betonte Joachim Markert. Der Bürgermeister würdigte die vielen Frauen und Männer, die sich in ganz unterschiedlichen Bereichen engagieren. Beim Ehrenamtsabend waren dies beispielsweise Mitglieder der Feuerwehr, der Natur-, Kultur- und Sportvereine oder der Kirche.

Vielfältig seien auch die Gründe, warum Menschen sich einsetzen. Manche suchten nach einer sinnvollen Aufgabe, um ihr eigenes Leben und das ihrer Mitmenschen zum bereichern. „Dieses Engagement ist keine Selbstverständlichkeit“, so Markert. Es zeuge vielmehr von Verantwortungsbewusstsein. Gerade wenn es über einen langen Zeitraum hinweg erfolge.

„Ehrenamtlich Tätige sind der Kitt, der unsere Gesellschaft und ihre demokratische Ordnung zusammenhält.“ Bürger vor Ort wüssten oft am besten, was Not tut. Sie fühlten sich ihrem Gemeinwesen mehr verbunden, wenn sie eine Mitwirkungsmöglichkeit haben.

Zum Beispiel bei der Feuerwehr. Sie „ist die lebendigste und mutigste Bürgerinitiative“, zitierte Markert den früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Wer sich bei der Feuerwehr engagiere, müsse sich ständig neuen Herausforderungen stellen. Regelmäßig gelte es, sich auf neue Technik und Ausrüstung einzustellen.

Kreisbrandmeister Alfred Wirsching und Stadtkommandant Elmar Schmieg zeichneten Kameraden für ihren langjährigen aktiven Dienst aus. Geehrt wurden auch Floriansjünger, die seit vielen Jahren Mitglied der Feuerwehr sind. Leuchtende Beispiele bürgerschaftlichen Engagements sind auch Blutspender. „Sie tragen dazu bei, dass andere Menschen ein zweites Leben geschenkt bekommen“, so Joachim Markert. Blut zu spenden sei zwar ein stilles, selbstloses Tun, es helfe aber in jedem einzelnen Fall, denn es komme Menschen zugute, die auf eine Bluttransfusion angewiesen sind.

Geehrt wurden auch Vereinsvorsitzende, die in diesem Jahr ausgeschieden sind. Sie machen mit ihrem Engagement in Markerts Augen Grünsfeld und seine Ortsteile lebenswert. „Sie sorgen dafür, dass wir uns in unserer Heimat auch heimisch fühlen.“ Die Auszeichnung nannte das Stadtoberhaupt einen „Versuch, für den großen Dienst“ an der Gemeinschaft zu danken.

Eine außergewöhnliche Ehrung wurde Personen zuteil, die sich in besonderer Weise um das Wohl der Stadt und ihrer Bürger verdient gemacht haben. Sie erhielten das Ehrenzeichen der Stadt Grünsfeld. Die Ehrennadel in Bronze ging an Rita Hehn und Walter Kraft. Sie war zehn Jahre im Vorstand des Altenwerks Krensheim tätig und hat diverse Veranstaltungen vorbereitet und gestaltet. Er ist Kassenwart und stellvertretender Vorsitzender des Männergesangvereins „Liedertafel“ Grünsfeld. Seit rund 35 Jahren ist er Mitglied im Vorstand, hat die Gesangsgruppe „Grünbachtaler“ gegründet und ist ihr Leiter.

Mit der silbernen Ehrennadel wurden Emma Ohlhaut, Alois Ingerl und Nora Keller ausgezeichnet. Ohlhaut war über zwei Jahrzehnte Vorsitzende des Altenwerks, mehrere Jahrzehnte Mitglied des Pfarrgemeinderates und übernahm einige Jahre den Vorsitz der Frauengemeinschaft. Seit 1952 ist sie Mitglied des Kirchenchores und seit 1992 des Beerdigungschores.

Alois Ingerl ist Gründungsmitglied der Krensheimer Musikanten, seit 1980 auch deren Dirigent und Sänger. Von 1976 bis 1995 übte er das Amt des Vorsitzenden aus, von 1989 bis 2001 war er auch deren Schriftführer. Nora Keller ist seit 1986 ununterbrochen Kassiererin des Kulturvereins. Seit 1981 singt sie im Kirchenchor und ist dort zugleich Kassenprüferin.

Die höchste Auszeichnung, die goldene Ehrennadel, erhielt Raimund Kraft. Seit 1972 leitet er als „Senior“ die Kolpingsfamilie Grünsfeld, seit über 30 Jahren hat er das Kommando beim Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr. Kraft ist seit über 45 Jahren aktives Mitglied des Kirchenchores und war viele Jahre einer der legendären „Schorrensänger“.

Auszeichnungen für besondere Leistungen im Sport und auf musikalischer Ebene bildeten den Schlusspunkt des Abends. Abgerundet wurde er mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm. Die Jugendkapelle unter der Leitung von Daniela Stoy gab mit verschiedenen Darbietungen einen Einblick in die Probenarbeit.

Einen faszinierenden Auftritt hatte Andreas Münch mit seiner Travestie-Show. Als „Diva Maria“ begeisterte er das Publikum, das zu Hits von Helene Fischer bis Tina Turner in Schwung geriet. Spektakulär war die Einlage von Lea Ohmüller. Die frischgebackene Kickbox-Weltmeisterin zeigte mit ihrem Vater Heiko Ohmüller Übungen aus ihrem Trainingsprogramm. Ein Stehempfang schloss sich an. feu

