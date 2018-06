Gullydeckel ausgehebelt

Anzeige

Grünsfeld.Bei solchen Späßen kann niemand lachen, denn da könnte Schlimmes passieren. Unbekannte hatten in der Nacht zum Sonntag in der Krensheimer Straße in Grünsfeld zwei Gullydeckel von den Schächten heraus gehoben. Ein Mann fuhr mit seinem Audi über einen der Gullydeckel, wodurch der Wagen beschädigt wurde. Die alarmierte Polizei setzte die Deckel wieder ein und sucht jetzt nach den Tätern. Die Beamten schließen nicht aus, dass es Heimkehrer waren, die in Richtung des Wohngebiets Göbel unterwegs waren. Wer in der Zeit zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird aufgefordert, dies unter Telefon 09341/810 dem Polizeirevier Tauberbischofsheim mitzuteilen. pol