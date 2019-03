Gut vorbereitet für das Jahreskonzert

Vilchband.Bei der Musikkapelle stand ein effektives Probewochenende im Gemeinschaftshaus auf dem Programm. Neben den drei Gesamtproben wurden auch einige Registerproben der verschiedenen Instrumentengruppen abgehalten. Hierfür wurden wieder mehrere Dozenten gewonnen, die alle Spezialisten auf ihrem Instrument sind und so gezielt die verschiedenen Stücke mit den jeweiligen Registern einstudierten. Das Probewochenende diente zur Vorbereitung auf das Jahreskonzert, das am Sonntag, 21. April, um 19.30 Uhr in der Grundschule Unterwittighausen stattfindet. Es bietet wieder ein abwechslungsreiches Programm. Neben dem Stück „Oregon“ von Jacob de Haan wird unter anderem ein Medley mit den größten Hits der Rockgruppe Queen aufgeführt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019