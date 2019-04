Gute Mischung aus Erfahrung und vielen neuen Ideen

Grünsfeld.Die Kandidaten der gemeinsamen Liste von CDU und Freier Wählervereinigung in Grünsfeld treten bei der Kommunalwahl am 26. Mai wieder mit einem kompetenten Team an, das ein breites Spektrum an Berufsbildern aufweist, heißt es in der Pressemitteilung. Daneben finde man neben langjährig engagierten Kommunalpolitikern auch „neue Gesichter“, die ihre politischen Vorstellungen einbringen möchten. Ziel solle es sein, für die kommende Wahlperiode wieder die stärkste Fraktion im Gemeinderat zu stellen.

Grünsfeld habe sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt, sei es bei der Ansiedlung von Unternehmen, Ausweisung neuer Bauflächen für Familien oder Schaffung einer guten Infrastruktur durch Breitbandausbau, Bürgerbus oder Erweiterung des Edeka-Marktes, so CDU und FW. Auch das neue Familienzentrum sei das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit im Gemeinderat. Nun geltet es, Erreichtes zu bewahren und auszubauen, um die Gemeinde zukunftsfähig zu machen. Die Kandidaten wollen auch die Teilorte nicht vergessen: Hier bestehe über den bereits laufenden Ausbau des Breitbandnetzes hinaus auch Bedarf bei der besseren Anbindung an den ÖPNV sowie die Schaffung von neuem und günstigem Wohnraum, der insbesondere für junge Familien wichtig ist. Um alle diese Interessen zu bündeln, haben sich die Kandidaten für die Arbeit im zukünftigen Gemeinderat fünf Schwerpunkte gesetzt: Lebenswertes Grünsfeld (Grünsfeld für Menschen aller Generationen attraktiv machen bzw. erhalten), Zukunftsfähigkeit für Gewerbe und Industrie (durch Schaffung neuer Gewerbeflächen, Ansiedlung attraktiver Arbeitgeber), Verbesserung der Infrastruktur (bessere Anbindung an den ÖPNV), Gemeinsames schaffen durch Integration (von neuen Mitbürgern als auch von Migranten), junge Lokalpolitik (junge Menschen verstärkt für politisches oder soziales Engagement begeistern). pm

