Hangzonen rund um Grünsfeld

Grünsfeld.„Abwechslungsreiche Hangzonen und vielfältige Talräume“ sind das Thema bei der Wanderung im Rahmen der Taubertäler Wandertage. Die etwa sieben Kilometer lange landschaftskundliche Wanderung führt durch den vielfältigen Steinriegelhang Hömberg und durch abwechslungsreiche Hangzonen auf den Gemarkungen Grünsfeldhausen und Paimar zum Leinegraben und zum Freizeitgelände in Paimar. Dort wird die Stadt Grünsfeld kostenfrei Getränke und Blechkuchen anbieten. Der Rückweg erfolgt durch das Grünbachtal mit kurzem Aufenthalt an der Achatiuskapelle und dem Grünsfelder See zum Ausgangspunkt. Die Führung übernimmt der Naturschutzverein Grünsfeld. Wanderung und Verpflegung sind kostenfrei. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz der Stadthalle Grünsfeld.

Information bei der Stadt Grünsfeld, Telefon 09346/92110, oder dem Naturschutzverein Grünsfeld, Telefon 09346/789.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.10.2018