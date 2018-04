Hans Rackl löst Peter Umminger ab

Anzeige

Grünsfeld.Wechsel an der Führungsspitze. Hans Rackl löst Peter Umminger als Vorsitzenden des Männergesangvereins ab. Bei der Jahreshauptversammlung der Liedertafel im Vereinsheim standen Wahlen an.

Hans Rackl soll es wieder richten. Von 2001 bis 2010 stand er schon einmal an der Spitze des Männergesangvereins. Dann trat er aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl an. Drei Vorsitzende lösten in der Folgezeit in raschem Wechsel einander ab. Nach zwei Jahren hörte jetzt Peter Umminger auf.

Pflichtbewusstsein

„Mir liegt der Verein sehr am Herzen“, erklärte Hans Rackl. Aus Pflichtbewusstsein habe er sich noch einmal zur Verfügung gestellt. „Ich wollte es nicht verantworten, dass der Verein mangels Vorstand hätte aufgelöst werden müssen.“ Ihm zur Seite steht künftig Walter Kraft. Er versieht in Personalunion das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und des Kassierers. Weiterhin gehören dem Vorstand an: Elmar Breunig, Martin Engert, Karlheinz Vollrath, Peter Umminger und Willi Zorn (alle Beisitzer), Elmar Breunig und Reinhold Segeritz (beide Rechnungsprüfer) sowie Stefan Ruf, Ernst Hoffmann und Peter Umminger (alle Notenwart).