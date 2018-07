Anzeige

Grünsfeld.Die Prunksitzung der Grünsfelder „Hasekühle“ beginnt am Samstag, 3. Februar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Die närrische Regentschaft Prinzessin Milena I. und Prinz Nicolai I. freuen sich auf viele Bürger aus Grünsfeld und den Ortsteilen. Erneut haben sich die „Hasekühle“ kräftig ins Zeug gelegt, um den Gästen ein anspruchsvolles Programm bieten zu können. Eintrittskarten sind noch an der Abendkasse erhältlich.