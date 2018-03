Helmut von Brunn bereits seit sechs Jahrzehnten Mitglied

Anzeige

Zu den Höhepunkten zählten der Auftritt beim Volksfest im niederbayerischen Velden und die vierte Auflage der „fröhlichen Musikantenscheuer“. Die Fahrt nach Velden verbanden die Musiker mit dem Jahresausflug des Vereins. Stationen waren die Städte Passau und Regensburg. Auch eine Schifffahrt durch den Donaudurchbruch bis zum Kloster Weltenburg durfte dabei nicht fehlen.

Nach einjähriger Pause zeigte die mittlerweile vierte „fröhliche Musikantenscheuer“, dass der Event in uriger Atmosphäre nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat. Die Veranstaltung lockte wieder zahlreiche Besucher nach Grünsfeld-Hausen, darunter sogar eine Abordnung vom befreundeten Spielmannszug des Schützencorps Lehrte aus Niedersachsen.

Sarah Krappel berichtete von den Auftritten und Ereignissen der Jugendkapelle.

Christina Englert schilderte die finanziellen Angelegenheiten des Vereins. Durch die Kassenprüfer Ute Bieger und Thomas Englert wurde ihr eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt, so dass die Entlastung des gesamten Vorstands einstimmig beschlossen wurde.

Als nächster Tagesordnungspunkt stand der Bericht der Dirigenten und der Jugendleiterin an. Daniela Stoy blickte als Dirigentin der Jugendkapelle positiv auf das vergangene Jahr zurück. Der Umbruch in der Jugendkapelle sei vollzogen. Die Probenarbeit mit den zwölf Jungmusikern mache Spaß. Momentan stehe die Vorbereitung auf die musikalischen Abzeichen im Vordergrund. Im Frühjahr sollen nach dem theoretischen Unterricht zunächst die Juniorabzeichen abgelegt werden. Ein anschließendes Probewochenende soll die Kids fit machen für die ersten Jungmusikerleistungsabzeichen im Herbst.

Jugendleiterin Kerstin Pürzl stellte mit einer Diashow die Anstrengungen der intensiven Jugendarbeit vor. Beim Ferienprogramm, bei Schulbesuchen und beim jährlichen Vorspielnachmittag waren viele aktive Musiker im Einsatz, um Kinder für die Musik zu begeistern.

Als Dirigent der Musikkapelle blickte Thomas Weber auf viele gelungene Auftritte zurück. Er bedankte sich im musikalischen Bereich besonders bei Steffen Beetz und Valentin Kimmelmann für die gute Zusammenarbeit. Besonders gefreut habe er sich vor allem über das Kirchenkonzert und die Musikantenscheuer, wo viele positive Rückmeldungen kamen.

Bei seinem anschließenden Blick nach vorne stellte Thomas Weber seine mittelfristigen Pläne vor.

Die Vorsitzende Elke Krappel bedankte sich bei allen, besonders bei den zweiten Vorsitzenden Steffen Beetz und Jürgen Hofmann für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung im vergangenen Vereinsjahr. Sie zog ein sehr positives Fazit in ihrem Rückblick.

Impulse aus musikalischer Sicht erhoffe sie sich von den frisch gewählten Registerführern. Einen Appell richtete sie an die jüngsten Mitglieder der Musikkapelle. Sie ermunterte diese zu Eigeninitiative bei künftigen Aufgaben. Rund um die vielen Veranstaltungen gäbe es vielfältige Gelegenheiten zum Hineinschnuppern in verschiedenste Tätigkeiten.

Im nächsten Programmpunkt gab Elke Krappel einen Ausblick auf die anstehenden Veranstaltungen und Termine. Unmittelbar bevor stehe die Hasenparty am 1. April. Hier werde „Bayernmän“ ab 20.30 Uhr wieder für beste Stimmung in der Stadthalle sorgen. Es folge das traditionelle Stadtbrunnenfest am 10. Mai. Die Serenade am Schoss finde am 14. Juli statt.

Die Highlights des vergangenen Vereinsjahres waren anschließend an der Reihe. Diese hatte Johanna Krappel in einer Diashow aus Bild und Ton kurzweilig zusammengestellt.

Für 60-jährige Mitgliedschaft in der Musikkapelle ehrte Elke Krappel das passive Mitglied Helmut von Brunn.

Fast 30 Jahre hat er davon aktiv Posaune gespielt. Dann zeichnete der zweite Vorsitzende Steffen Beetz die eifrigsten Probenbesucher aus. In insgesamt 47 Proben nur höchstens dreimal gefehlt hatten Sandra Reinhart, Kerstin Pürzl und Michael Engert. Nie gefehlt hatte Elke Krappel.

Die Grußworte der Stadt Grünsfeld überbrachte Bürgermeister Joachim Markert. Die Musikkapelle sei ein aktiver, junger und moderner Verein mit einem großen musikalischen Repertoire.

Markert lobte die engagierte Jugendarbeit und dankte auch im Namen von Pfarrer Störr für das Mitwirken bei zahlreichen kirchlichen und weltlichen Auftritten.

Unter dem Punkt „Wünsche und Anträge“ machte Ute Bieger den Vorschlag, dass der Verein einmal an der Grünsfelder Nachtwächterführung teilnehmen könnte. mka

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.03.2018