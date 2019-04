Ideen für Ländlichen Raum

Grünsfeld.Der Verein Regionalentwicklung Badisch-Franken bietet am heutigen Donnerstag von 16 bis 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Grünsfeld (Hauptstraße 12) eine offene Sprechstunde rund um das Förderprogramm Leader an. Bürger können sich über Leader allgemein und über Fördermöglichkeiten des Programms im Besonderen informieren. Neue Projektideen können ebenfalls besprochen werden. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Die Stadt Grünsfeld befindet sich mit den fünf Ortsteilen im Aktionsgebiet der Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken. Leader ist ein Förderprogramm der EU und des Landes Baden-Württemberg, mit dem innovative Vorhaben im ländlichen Raum gefördert werden. Um auf individuelle Entwicklungspotenziale der einzelnen Regionen einzugehen, hat jede Leader-Aktionsgruppe vorab ein sogenanntes Regionales Entwicklungskonzept erarbeitet. Dieses setzte Handlungsfelder und Entwicklungsziele fest, für die in der jeweiligen Region der größte Entwicklungsbedarf besteht.

Die Leader-Aktionsgruppe Badisch-Franken hat fünf Handlungsfelder ermittelt und daraus Ziele festgeschrieben. So sollen in der Leader-Region Badisch-Franken besonders Projekte gefördert werden, die neue Impulse im Bereich Energiegewinnung und -einsparung setzen, die Arbeitsplätze in und für die Region schaffen, die ehrenamtliches Engagement fördern und neu anstoßen, die die Ferienregionen „Liebliches Taubertal“ und „Odenwald“ weiter ausbauen und verbessern oder die das kulturelle Erbe der Region erhalten oder bekannter machen. Als Antragsteller können neben Kommunen auch Privatpersonen, Vereine und Verbände oder kleine bis mittlere Unternehmen auftreten.

Die aktuelle Förderperiode läuft noch bis Ende 2020. Projekte können jedoch vom Auswahlausschuss vorerst nur noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres beschlossen werden. Das Regionalmanagement des Vereins Regionalentwicklung Badisch-Franken rät Bürgern mit Projektideen, sich zeitnah über eine mögliche Förderung durch Leader zu informieren.

Hierfür kann die offene Sprechstunde „Bürger-Zeit“ genutzt werden oder direkt bei der Leader-Geschäftsstelle Obere Vorstadtstraße 19, Walldürn, Telefon 0 62 81/52 12-13 97 und -13 98 Kontakt aufgenommen werden.

