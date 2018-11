Im Dialog Trennendes überwinden

Zimmern.Tod und Terror sind heute mehr denn je bittere Realität. Daran und an die Toten der beiden Weltkriege erinnerte die Kommune am Volkstrauertag mit einer zentralen Gedenkfeier. Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Margaretha traf man sich zur Kranzniederlegung am Ehrenmal im Friedhof.

Den Volkstrauertag als einen „Tag der Begegnung und des Austausches“ zu begehen, empfahl Joachim Markert. Der Bürgermeister forderte in seiner Ansprache dazu auf, „miteinander darüber zu reden, was mörderische Kriege mit den Menschen anrichten.“ Aus persönlichen Begegnungen wisse er, dass die Spuren beider Weltkriege noch heute viele Familien prägten. „In den Erzählungen von Verlust und Todesgefahr, von Flucht und Vertreibung sind die Schrecken auch nach so langer Zeit noch präsent.“

Das Gespräch hielt Markert auch für das beste Mittel, um Probleme der Gegenwart aus dem Weg zu räumen. „Nur im Dialog kann Trennendes überwunden werden, kann Verständnis für das Gegenüber entstehen.“ Vorreiter solcher Dialogbereitschaft seien Menschen, die sich für andere einsetzen. Beispiele dafür gebe es auch in Grünsfeld. Mit ihrem Engagement für Frieden, Toleranz und Völkerverständigung machten sie deutlich, dass Deutschland ein Land ist, „in dem die Würde und Unversehrtheit des einzelnen Menschen das allerhöchste Gut ist.“

„Die furchtbaren Vorkommnisse der Vergangenheit mahnen uns, Wege des Friedens und des Miteinanders zu finden“, betonte Pfarrer Oliver Störr. Er erinnerte an den Trost und die Zuversicht, die dem Glauben entspringe. „Christen dürfen darauf vertrauen, dass es einen Gott gibt, der am Ende den Frieden bringen wird.“

Den Volkstrauertag verstand Reiner Schenk als Verpflichtung, aus der Vergangenheit zu lernen. „Die Botschaft der unzähligen Gräber heißt Frieden und Versöhnung“, erklärte der Vorsitzende des VdK-Ortsverbands. Nur Versöhnung, Kooperation und Verständigung würden einen dauerhaften Frieden schaffen. „Wir müssen alles daran setzen, damit nicht erneut unschuldige Menschen zu Opfern von Krieg, Terror und Gewalt werden.“ Der Volkstrauertag sei ein Tag, „an dem man sich mit billigen Parolen, die Menschen anderer Herkunft, Religion oder Hautfarbe abwerten, kritisch auseinandersetzen und sich gegen sie immunisieren muss“.

Ortsvorsteher Dieter Schenek erinnerte an die 47 Männer, die die Gemeinde Zimmern in den zwei Weltkriegen verloren hat. Ihren Tod wollte er als Mahnung an alle verstanden wissen, sich für Frieden einzusetzen. Den Frieden zu bewahren und zu verteidigen, nannte er die „höchste Kunst der Politik“.

Die Musikkapelle Messelhausen unter Leitung von Alexandra Wagner gestaltete die Gedenkfeier musikalisch. Im Anschluss legten Bürgermeister Markert und Ortsvorsteher Schenek einen Kranz nieder. Die Nationalhymne beendete die Gedenkfeier. feu

