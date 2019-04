In Königheim nach dem Krieg eine neue Heimat gefunden

Königheim.Bei guter Gesundheit und geistig noch absolut fit feiert Anna Nürnberger, geborene Brehm, am morgigen Sonntag in Königheim ihren 90. Geburtstag.

Anna Nürnberger erblickte am 14. April 1929 im ungarischen Dunakömlöd, bei vielen als Kimling bekannt, als das ältere von zwei Kindern von Anna, geborene Britz, und dem Maurer Georg Brehm das Licht der Welt.

Zusammen mit ihrem Bruder Georg verbrachte sie dort eine unbeschwerte Kindheit und Jugend bis der Zweite Weltkrieg ausbrach. Wie viele andere aus ihrem Heimatdorf auch wurden Anna Nürnberger und ihre Familie von den russischen Siegern vertrieben. Sie mussten sich auf den beschwerlichen Weg nach Deutschland machen.

In Deutschland führte der Weg zunächst ins Flüchtlingslager nach Gerlachsheim. Von dort ging es weiter nach Großrinderfeld, wo die Familie mehrere Jahre wohnte. Anna Nürnberger arbeitete zunächst bei einem Bauern in der Landwirtschaft mit, ehe sie in der Forstwirtschaft eine Anstellung fand. Danach arbeitete sie in einer Hutfabrik und bei der Firma Schachermayer in Tauberbischofsheim.

Im Jahr 1950 lernte sie Otto Nürnberger kennen, den sie 1953 heiratete. Aus der Ehe gingen die vier Kinder Margit, Armin, Irene und Gisela hervor. Nach 14 Jahren kehrte Anna Nürnberger Großrinderfeld den Rücken. Sie und ihr Mann Otto wollten ein Eigenheim bauen, bekamen aber dort keinen Bauplatz. Diesen gab’s in Königheim, so dass 1959 der Umzug erfolgte. In ihrem Häuschen im Kreuzberg lebte sie bis vor fünf Jahren. Damals entschied sie sich, ins betreute Wohnen im Haus St. Martin zu gehen. „Die Entscheidung habe ich nie bereut“, sagt sie. Sie fühlt sich dort pudelwohl, genießt die Nachmittage zusammen mit den Mitbewohnern. Oft wird dabei mal „Mensch-ärgere-dich-nicht“ gespielt. Früher ist sie mit ihrem Mann Otto, der bereits 1997 gestorben ist, gerne mal aus der „neuen“ in die „alte“ Heimat, nach Ungarn, gereist.

Groß gefeiert wird an Ostern. Sie freut sich schon auf ihre vier Kinder, sieben Enkel und zwei Urenkel, die natürlich beim Fest dabei sein werden.

Den sicherlich zahlreichen Glückwünschen schließen sich die Fränkischen Nachrichten an. hut

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019