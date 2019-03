Innovativer Bilderfinder

Grünsfeld.Eine faszinierende Welt tut sich dem Betrachter auf, wenn er einen Gang durch die aktuelle Ausstellung in der Galerie Kirchner tut: Zum ersten Mal seit sechs Jahren präsentiert der Schorndorfer Maler Andreas Heinrich Adler seine Arbeit – dieses Mal mit Bildern, die im letzten Dreivierteljahr entstanden sind und weitere Facetten seiner üppig wuchernden farblich-formalen Gestaltungskraft offenbaren.

Adler (Jahrgang 1937) zeigt sich in dieser seiner mittlerweile vierten Ausstellung bei Kirchner wieder als enorm innovativer, experimentierfreudiger Bilderfinder, innovativ in vielerlei Hinsicht: Sowohl was die aus den unteschiedlichsten Elementen sich zusammensetzende, rissige und schrundige Materialität seiner Bilder betrifft, wie in Hinsicht auf die komplexen Arbeitsprozesse und die ästhetische Anmutung der Bilder, gedrängt voll von scheinbar in der Bewegung erstarrten Formen und Strukturen, und manchmal mit einem geradezu orgiastischen Farbenrausch aufwartend, der durch die Verwendung reiner Pigmente oder als Ergebnis chemischer Reaktionen diverser Substanzen entsteht. Zufällige, unvorgesehene Wirkungen werden dabei bewusst mit einbezogen oder zumindest in Kauf genommen . . .

Wie bei seiner letzten Ausstellung zeigt Adler zwei großformatige „Storyboards“, aus kleinen Quadraten mit 16 Zentimetern oder 30 zentimetern Kantenlänge zusammengesetzt, jedes davon mit individueller Gestaltung, die den Betrachter lange festhalten, während er abwechselnd versucht, sich einen Gesamteindruck zu verschaffen und sich den Einzeldarstellungen zu widmen – man kommt nicht so leicht davon los.

Neu hinzugekommen sind mittelformatige Bilder mit phantastischen Farblandschaften und fremdartigen organischen, pflanzlichen oder tierischen Formen, blaugrüne Regionen die Tiefsee beschwörend, was durch Gegenständliches wie etwa ein irgendwo versteckt liegendes kleines Boot, nahegelegt wird (der Künstler hat übrigens einen Tauchlehrgang absolviert), noch fremdartigere Gebilde, die von anderen Planeten und Lebensformen im Weltall stammen könnten, oder auch das andere Extrem – die wimmelnde Kleinwelt, die man unter einem Mikroskop entdecken kann.

Dazu kommen neuerdings auch geometrische Elemente, die eine weitere zusätzliche Dimension einbringen, so als wollte der Künstler demonstrieren, was man so alles an Farbe, Form, Strukturtiefe und so weiter in ein einziges Bild (und davon gibt es in dieser Ausstellung über 50) einarbeiten kann. Die so erzielten Ergebnisse sind eindrucksvoll genug und gewinnen bei günstigem Wetter in einem lichtdurchfluteten Raum eine ästhetisch geradezu überwältigende Wirkung. the

