Grünsfeld.Die Angehörigen des Jahrgangs 1953 trafen sich in Tauberbischofsheim bei ihrer Schulkameradin Resi Stein. Nach der Begrüßung machten sich alle zu einem Stadtführung mit Fr. Wernhard auf. Hierbei wurde in der Sebastianuskapelle der verstorbenen Mitschüler gedacht. Mit einem gemütlichen Beisammensein ließ man das Treffen am Abend in den Zwinger-Stuben ausklingen. Bild: Stein

