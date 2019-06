Jan Schmidt nun einziger Vorsitzender

Zimmern.Aus zwei mach eins: Statt der bisherigen Doppelspitze, bestehend aus Nicolas Betzel und Jan Schmidt, führt nun Schmidt die Geschicke des SV Zimmern als Vorsitzender. Die Mitglieder des Vereins wählten ihn bei den turnusmäßigen Neuwahlen im Rahmen der Jahreshauptversammlung ebenso einstimmig wie den neuen stellvertretenden Vorsitzenden Sebastian Molitor.

Darüber hinaus bestätigten die Sportler einen Führungstausch in der Fastnachtsabteilung: Uwe Noe hat die Leitung der Zimmerner „Hore“ von Thomas Freitag übernommen, der in die Funktion des stellvertretenden Abteilungsleiters wechselt. Noe lobte die „gute Zusammenarbeit“ in alle Richtungen.

Wiedergewählt wurden in ihren Vorstandsämtern Daniel Zwicker (Kassenwart), Harald Englert (Schriftführer), Franz Wundling (Jugendleiter) und Stefan Schwab (stellvertretender Jugendleiter). Kassenprüfer bleiben Dieter Molitor und Rainer Zwicker. Als sportliche Leitung fungieren Toni Pfeuffer und Markus Wundling.

Nicolas Betzel berichtete über das vergangene Geschäftsjahr. Die Zahl der Mitglieder sei auf 244 gesunken, 25 Personen weniger als im Vorjahr. Anlässlich des Gedenkens an die verstorbenen Mitglieder erinnerte er dabei besonders an Bruno Igers, der dem Sportverein 56 Jahre lang angehörte.

In seinem weiteren Bericht ging Betzel auf Investitionen ein. Dazu zählten etwa eine neu eingebaute Küche in der Garage am Sportplatz, die die Bewirtung bei Festen erleichtert, oder ein zusätzlicher LED-Strahler zur besseren Ausleuchtung des Trainingsgeländes. Die Spielgemeinschaft Wittighausen/Zimmern ist in ihre zweite Saison gestartet. Die Seniorenmannschaften erhielten dazu Präsentationsanzüge, die aus den Vereinsfarben Blau und Rot bestehen.

„Der SVZ hat wieder viele Veranstaltungen bewirtet“, sagte Nicolas Betzel. Er dankte den zahlreichen Helfern für ihr Engagement. Dieses werde auch weiterhin gebraucht, beispielsweise am 22. und 23. Juni: Dann findet auf dem Sportplatz in Zimmern erneut eine Sommersonnwendfeier mit Johannisfeuer statt. Das Fest beginnt am Samstag, 22. Juni, um 17 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst. Am Sonntag gibt es Aktionen wie Sommerbiathlon oder Einlagespiele der Jugendmannschaften sowie Mittagessen.

In zwei Jahren stehe das 75-jährige Vereinsjubiläum an, so Betzel: „Die Vorbereitungen müssen jetzt anlaufen.“ Neben dem Dank an die Spender und Gönner des Vereins erging sein abschließender Appell: „Wir zählen auf Euch!“

Ein paar bemerkenswerte Zahlen legte für die Abteilung Fastnacht Kassenwart Eugen Igers vor. So seien etwa 66 von den insgesamt 142 Mitgliedern Frauen. Das Durchschnittsalter betrage 36,8 Jahre.

Schatzmeister Daniel Zwicker informierte über die finanzielle Lage des Vereins. „In den letzten drei Jahren ging der Gewinn zurück“, erläuterte er. Gründe seien etwa steigende Kosten für das Sportheim. Die Versammlung beschloss auf seinen Vorschlag hin, freie Rücklagen zu bilden. Die Finanzen des Sportvereins und der Fastnachtsabteilung würden „exzellent geführt“, bescheinigte schließlich Kassenprüfer Dieter Molitor.

Freude über Nachwuchsfußballer

Nach vielen Jahren habe man es geschafft, wieder eine F-Junioren-Mannschaft zu melden, freute sich Franz Wundling. Auch wenn teilweise nur wenige junge SVZ-Spieler in den entsprechenden Spielgemeinschaften vertreten seien, stellte der Jugendleiter fest: „Wir verschwinden nicht ganz aus der Landschaft.“

Besonders positiv für den SVZ: Im Bambini-Bereich tragen mit 19 angemeldeten Kindern die Bemühungen allmählich Früchte. Dringend benötigt werde allerdings noch ein Trainer oder Betreuer für die E-Junioren.

Bürgermeister Joachim Markert würdigte nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands dessen Arbeit: „Der Verein wird hervorragend geführt“, betonte er. Dass es in der Jugend eine zahlenmäßige Schwächung gebe, sei in der Umgebung „überall gleich“, so seine Einschätzung. Ortsvorsteher Dieter Schenek sah den SVZ „gut aufgestellt“. Man habe „ein gutes Ergebnis erzielt“.

Vorsitzender Jan Schmidt gratulierte zunächst René Wundling, der erfolgreich den Schiedsrichter-Lehrgang absolvierte. Damit könne der SV Zimmern nach längerer Zeit wieder einmal einen Schiedsrichter aus den eigenen Reihen stellen, freute er sich.

Abschließend ehrte der Vorsitzende fünf treue Vereinsmitglieder mit einer Urkunde und einem Präsent: Walter Fuchs für 25 Jahre Mitgliedschaft sowie Alois Kuhn, Konrad Kuhn und Klaus Spitznagel für jeweils 40 Jahre. Seit fünf Jahrzehnten gehört Hans Betzel dem Sportverein an. svz

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.06.2019