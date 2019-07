Jubiläum erfreute sich großer Resonanz

Mit einem viertägigen Sportfest beging der FC Grünsfeld seinen 100. Geburtstag.

Grünsfeld. Nach dem Festkommers im Mai in der Stadthalle folgte nun ein großes Zusammenkommen auf der Sportanlage am Grünbach. Das große Festzelt war schon von weitem zu sehen, wenn man aus Distelhausen kommend in die Stadt hineinfahren wollte. Rund um das Refrescostadion gab es genügend Parkplätze für die vielen Besucher, die vor allem am Samstag und am Sonntag kamen. Das lag an dem guten Rahmenprogramm mit bekannten Bands und abwechslungsreichen Einlagespielen auf dem Rasen.

Jugendteams im Einsatz

Auf dem Spielfeld zeigten die Jugendmannschaften ihr Können, und auch die Aktiven lieferten trotz Trainingsrückstands beim Spiel gegen eine Mannschaft aus der Partnergemeinde Pfreimd ansehnlichen Fußball. Die Kicker aus Bayern fühlten sich in Grünsfeld erneut genauso wohl wie der Spielmannszug Lehrte in der Nähe von Hannover. Die Musiker auf Einladung der Musikkapelle Grünsfeld gekommen. Seit Jahren schon bestehen freundschaftliche Verbindungen nach Niedersachsen.

In Lehrte findet eines der größten Schützenfeste in Deutschland statt und die Grünsfelder Musiker waren dort schon öfter beim großen Festzug mit dabei – nun also die Freunde aus Lehrte in Grünsfeld. Die Musiker bereicherten den Festzug mit ihrer von Piccoloflöten dominierten Marschmusik, der sich vom Bahnübergang durch die Altstadt von Grünsfeld bis zum Sportgelände zog.

Vorneweg marschierten die Fränkischen Herolde Kützbrunn, gefolgt vom Vorstand des FC Grünsfeld und den Turnerinnen des FC. Danach folgten in lockerer Reihung die befreundeten Vereine aus Lauda, Uiffingen, von der HSG Taubertal, aus Zimmern, Boxberg, und Pülfringen. Dazu kam noch die Feuerwehr und der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Grünsfeld und die Ultimate Croquet Brothers.

Es war eine bunte Truppe, die sich durch die Stadt a, Zusammenfluss von Grün- und Wittigbach schlängelte und viele Besucher anlockte. Viele davon kamen direkt vom Festzelt oder dem Sportplatz dazu. Dort hatten sie vorher dem Einlagespiel der Würzburger Kickers gegen den FSV Frankfurt beigewohnt, zwei höherklassige Vereine. Hier gab es einige technische Rafinessen zu bestaunen, die Zuschauer waren sehr angetan von dem Spiel.

Am Sonntag gab es einen Zeltgottesdienst, danach ein zünftiges Weißwurstfrühstück, bevor weitere Jugendmannschaften ihr Können zeigten, eben so wie die Turnerinnen des FC, dem zweiten Standbein des Breitensportvereins.

Am Abend folgte noch ein zweiter Festzug, der wieder viele Besucher lockte. Da waren die Lehrter aber schon auf der Heimreise. Die Grünsfelder aber feierten bis spät am Abend ihren FC und dessen Jubiläum.

Tag der Betriebe

Der Montag stand ganz im Zeichen der Betriebe, die sich im Zelt trafen und ihre Mitarbeiter zum Feiern animierten, eine Tradition, die immer seltener wird auf Festen

Zufrieden mit der Auswahl der Musikbands war Vorsitzender Lothar Derr, der stellvertretend für seine Kollegen ein kleines Resümee zog. Der Beatabend am Freitag mit der Spitzenband „Surprise“ hätte zwar etwas mehr Besucher verdient gehabt, aber „Bayernmän“ am Samstag sowie „Blechintakt“ am Sonntagmorgen und „Die Rossinis“ am Abend waren sehr gut besucht. Derr dankte allen Helfern, die sich über das lange Festwochenende für „ihren FC“ engagiert hätten. Ohne sie, so der Vorsitzende, sei so eine große Veranstaltung überhaupt nicht denkbar. Ihr Engagement zeige die Verbundenheit zum Verein und dem Willen zu einer gemeinsamen Zukunft.

