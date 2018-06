Kinder mit Begeisterung dabei

Anzeige

Grünsfeld.Groß war die Resonanz am Pfingstferienprogramm des TC Grünsfeld. So kamen auf der Anlage des TC Grünsfeld insgesamt 20 Kinder zwischen sechs und acht Jahren größtenteils zum ersten Mal mit dem Tennissport in Berührung. An verschiedenen Stationen, an denen unterschiedliche Spiele und Trainingsübungen auf sie warteten, wurden sie von Mannschaftsspielern des Vereins nach und nach an den Umgang mit einem Tennisschläger herangeführt.

Sport und Spaß

Zwischen diesen Übungen erholten sich die Tennisneulinge bei kalten Getränken und Kuchen, abgerundet wurde der Tag mit selbst zubereiteten Burgern, bevor die Eltern ihre Kinder abholten.

Für diejenigen Kinder, die Spaß am Tennis hatten und auch in Zukunft gerne auf dem Platz stehen möchten, besteht die Möglichkeit, in kleineren Trainingsgruppen näher an den Sport herangeführt zu werden. Interessenten melden sich per E-Mail sportwart@tc-gruensfeld.de beim Verein. tc