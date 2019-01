Knappen Sieg eingefahren

Paimar.Zum vierten Saisonspiel mussten die Paimarer „Erste“ beim Tabellenführer im Heidelberger Stadtteil Rohrbach/Boxberg antreten.

Als erstes erspielte sich Arno Bieger gegen Carlo Fliehmann klare Vorteile und war nur noch auf der Suche nach dem Schachmatt, das er drei Stunden später auch fand.

Frühe Führung

Nach dieser frühen Führung einigten sich Peter Martin mit Dietmar Ulzenheimer, Dr. Andreas Gabel mit Dr. Peter Höpner und Max van gen Hassend mit Klaus Seeger auf Remis.

Etwas überraschend kam die Niederlage von Rene Ciak, da der Paimarer nach guter Eröffnung sich am Ende dennoch gegen Polina Zilberman am Spitzenbrett geschlagen geben musste.

Philipp Segeritz hatte gegen den Heidelberger Peter Plummer zwar einen starken Königsangriff, doch nach diversen Opfern gelang ihm kein finaler Königsangriff, sondern ein Spiel mit zwei Türmen gegen Dame, das keiner mehr gewann. So einigten sie sich auch auf Remis. Nicolas Hehn erspielte gegen Matthias Mühlhauser Stellungsvorteile, die er im Endspiel zum 4:3 für Paimar ausnutzte.

Der Paimarer Mannschaftsführer Holger Kuhn hatte im Turmendspiel gegen Michael Eberenz einen Bauer weniger und musste sich im sechsstündigen Spiel ins Remis retten, um seine Mannschaft noch zum Sieg zu führen. Nachdem ein weiterer Bauer verloren ging, schien alles verloren, doch durch eine bessere Königsstellung hielt er mit König und Turm zwei Bauern mit Turm auf. Mit diesem knappen 4,5:3,5-Sieg stehen die Paimarer punktgleich auf Platz zwei und spielen am 27. Januar zu Hause gegen den neuen Tabellenführer Steinsfurt 1.

Die Paimarer „Zweite“ musste bei der vierten Mannschaft der Mergentheimer Schachjünger antreten.

Zwei Freibauern

Uwe Zschommler hatte dabei im Endspiel zwei Freibauern gegenüber einem Läufer, die gegen Jürgen Werhahn zum Sieg reichten. Die Badestädter glichen aber postwendend durch Matthias Dörr gegen den Paimarer Otto Meckel aus. Als sich dann Bernd Schlosser mit Michael Gantert auf Remis einigte, musste die Entscheidung am zweiten Brett fallen. In einer abwechslungsreichen Partie zwischen Walter Hirsch und Philipp Koslov zog der Mergentheimer in Zeitnot fünf Sekunden vor Ablauf der ersten Zeitschranke noch und gewann in der Verlängerung die Partie.

Trotz dieser knappen 1,5:2,5-Niederlage sind die Paimarer nach dem vierten Spieltag noch Tabellenführer in der Schach-Bereichsliga Odenwald. hubse

