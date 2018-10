Kooperationsvertrag unterzeichnet

Schlecker, Beeren Bauer und nun Familienzentrum im Bürgertreffpunkt: Die Stadt Grünsfeld hat den Kooperationsvertrag mit Caritas, Kirchenstiftung und Kindertagesstätte unterzeichnet.

Grünsfeld. Wenn der Grünsfelder Gemeinderat seine Sitzung im Rienecksaal abhält, steht meist etwas Besonderes auf der Tagesordnung. So auch dieses Mal, als es um die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags der Stadt mit dem Caritasverband im Tauberkreis, der katholischen Kirchenstiftung Grünsfeld und der Kindertagesstätte St. Marien ging. Gemeinsam will man das Familienzentrum im Gemeindetreffpunkt Grünsfeld betreiben.

Künftige Nutzung

Vorausgegangen waren der Erwerb des früheren Ladengeschäfts Beeren Bauer durch die Stadt Grünsfeld und im Gemeinderat eine ausgiebige Diskussion über die Weiternutzung des Gebäudes (wir berichteten). Schnell wurde klar, dass eine Nutzungsmöglichkeit für die vielen Vereine im Ort und ein Beratungszentrum im hinteren Teil des Gebäudes eingerichtet werden sollen. Für den vorderen Bereich konnte man einen regionalen Bäcker gewinnen, der dort eine Filiale mit angeschlossenem Café eröffnen will. Außerdem bleibt die Post-Filiale bestehen.

Mit diesem Gesamtkonzept will man dem Gebäude neuen Glanz verleihen und gleichzeitig einen Anlaufpunkt für alle sozialen Angelegenheiten und Bedürfnisse der Bürger schaffen. Finanziert wird der Treffpunkt zu einem Teil aus dem sich aus Absenkung der Kreisumlage um 0,2 Prozent ergebenden Betra, sowie es der Kreistag im März 2017 beschlossen hatte (für Grünsfeld sind dies 8640 Euro), und durch eine dauerhafte Bezuschussung (jährlich 7500 Euro und einmalig 10 000 Euro) durch die Erzdiözese Freiburg für Kindertagesstätten, die sich zu Familienzentren weiterentwickeln.

Die Einrichtung eines Bürgertreffpunkts war bei einer Ideenwerkstatt von Grünsfelder Bürgern angeregt worden, die sich eine Begegnungsstätte für Vereine, Verbände und Bürger wünschten.

Dank der Kooperation mit dem Caritasverband kann nun all dies angeboten werden und darüber hinaus noch professionelle Familienhilfe. Unter dem Dach des Familienzentrums werden künftig Betreuung, Beratung, Selbsthilfeorganisationen, Vereine, Familienhebammen, Integration, Familienbildung und ein Stadtteilcafé untergebracht sein. Caritas-Geschäftsführer Matthias Fenger und Projektleiterin Beate Maier stellten gemeinsam das Vorhaben vor. „Unsere Aufgabe ist es, vor Ort zu sein“, verdeutlichte Fenger die Aufgabe der Caritas. Diese übernimmt die Leitung des Familienzentrums und bringt sich personell mit einer Leitungskraft (fünf bis sieben Wochenstunden) sowie beim Caritas Sozialdienst (zwei Stunden) und der Freistellung aus der Kindertagesstätte (ebenfalls zwei Wochenstunden) ein.

Maier sieht in der neuen Einrichtung einen „Gewinn für Grünsfeld“. Denn auch in der Stadt gebe es genügend Personen, die einer Hilfe bedürfen. Von 2014 bis 2017 habe die Caritas 246 Fälle aus Grünsfeld in anderen Einrichtungen im Landkreis betreut oder beraten. Die Tendenz zeige eindeutig nach oben. Der Bedarf sei gegeben.

Dieser Aussage stimmte die Leiterin der örtlichen Kindertagesstätte, Katja Baumann, zu. Wie sie weiter erklärte, suche man im Moment noch eine Koordinatorin, welche die Leitung des Bürgertreffpunkts übernimmt.

„Das Netzwerk muss wachsen“, hatte schon Grünsfelds Bürgermeister Joachim Markert betont. Er geht davon aus, dass bis Ende November alle Arbeiten seitens der Stadt abgeschlossen sind und man im März das Familienzentrum eröffnen kann. Bis dahin sollen auch die Termine und Belegungszeiten mit den künftigen Nutzern abgesprochen sein.

Franz Ködel sprach für den Gemeinderat und nannte das Projekt einen „wegweisenden Impuls für die Zukunft“.

