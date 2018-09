Kreative Ratschen gebastelt

Grünsfeld.Die Auszubildenden der Firma Bohlender organisierten einen unterhaltsamen und kreativen Vormittag mit 19 Kindern im Rahmen des Grünsfelder Ferienprogramms.

In diesem Jahr hatten sich die Azubis wieder ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht. Eingeteilt in mehrere Kleingruppen, erhielten die Teilnehmer des Ferienprogramms einen Einblick in das Unternehmen, bevor es mit dem eigentlichen Programm losging. Gebastelt wurden Holzratschen, die die Kinder unter Anleitung der Azubis aus vielen Holzteilen mit Hilfe von Schrauben und Leim zusammenbauen mussten. Nach Fertigstellung wurden die Ratschen noch bunt angemalt und auf Funktionstüchtigkeit mit viel Lärm getestet.

Neben dem Bastelprojekt hatten die Azubis im Übrigen noch diverse Spiele rund um das Firmengelände vorbereitet.

