Krensheim.Die Krensheimer Seenacht der Krensheimer Musikanten findet am Samstag, 21. Juli, am See statt. Um 19 Uhr startet das Sommernachtsfest. Bei abwechslungsreicher Blas – und Stimmungsmusik wollen die Musiker den Gästen einige gemütliche Stunden bieten. Der Eintritt ist frei. Bereits um18 Uhr findet ein Jugendgottesdienst am Festgelände am See statt. Bild: Krensheimer Musikanten