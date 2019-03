Paimar.Endlich ist er da: Nach einem langen Winter beglückt der Frühling mit wärmenden Sonnenstrahlen. Allenthalben ist ein Glück zu spüren, das aus dem Wunder des Wachsens keimt. Saaten sprießen, Blätter knospen. Blumen wachsen. Zum Beispiel auf der Blumenwiese von Alois Reinhart. Vor seinem Haus entfaltet sich ein bunter Teppich aus zahllosen großblütigen Krokussen. Der Vorsitzende des Naturschutzvereins hat die Wiese 1982 angelegt. „Jedes Jahr kommen neue und mehr Blumen“, freut Reinhart sich.

Die Krokusse dienen als Bienenweide. Hummeln, Honigbienen und verschiedene Arten von Wildbienen hat Reinhart schon gesichtet. Schmetterlinge wie Pfauenauge, C-Falter und Zitronenfalter tummeln sich auch auf der Wiese. Für all diese Tiere sind die Krokusse nach Reinharts Angaben wichtig. „Die Frühblüher bieten den ersten Nektar.“

Die Blumenpracht ist von kurzer Dauer. Den ersten Krokus hat Reinhart am 2. Februar herausspitzen sehen. Demnächst ist wieder alles vorbei.

Damit die Blumen auch nächstes Jahr wieder so schön blühen, muss Reinhart sich in seinem gärtnerischen Gestaltungswillen nur ein bisschen zurückhalten. Nicht vor Mitte Juni legt er los. Erst dann mäht er zum ersten Mal die Wiese, um Rasen einzusäen. So bleibt Bienen, Schmetterlingen und Co. genügend Zeit, um Nahrung zu sammeln. Reinharts Tipp: „Es lohnt sich, Geduld zu haben.“ feu

