Kulturelles Leben bereichert

Grünsfeld/Hof Uhlberg.Ehrungen standen im Mittelpunkt der Cäcilienfeier, die der Kirchenchor der katholischen Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in der Bauernstube von Hof Uhlberg veranstaltete. Vorausgegangen war ein Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche, den die Sänger unter der Leitung von Andrea Müller-Köhler musikalisch mitgestaltete.

„Hinter uns liegt ein arbeitsreiches Jahr“, meinte Vorsitzender Gottfried Hofer in seinem Rückblick. Das Engagement der Sänger lobte denn auch Dirigentin Andrea Müller-Köhler. Ihr Eindruck: „Jeder bringt sich nach Kräften ein.“ Das Ergebnis der fleißigen Probenarbeit könne sich nach Auffassung der Chorleiterin hören lassen. „Der Chorklang hat sich gewandelt“, hat sie festgestellt. Schön „rund“ sei er geworden.

„Der Chorgesang setzt der Liturgie die Krone auf“, betonte Pfarrer Oliver Störr. In seinem Grußwort lobte der Präses auch den Zusammenhalt der Chorgemeinschaft. „Die Mitglieder tragen einander in den Höhen und Tiefen des Lebens.“ Damit ist der Chor in Störrs Augen ein Sinnbild der Kirche: „Alle sind gemeinsam unterwegs.“

Schriftführerin Hildegard Götzinger berichtete von den Aktivitäten des Kirchenchores. Die 31 Mitglieder zählende Singgemeinschaft bestritt 40 Proben. Aufgetreten ist der Chor in den Gottesdiensten während des Kirchenjahres. Beispielsweise am Christkönigssonntag anlässlich der Cäcilienfeier. Auf die erste Lesung antwortete der Chor mit „Herr, dein Wort ist Licht und Wahrheit“ aus „Praise the Lord, my soul“ des englischen Komponisten Samuel Wesley. Zum Agnus Dei hatte der Chor mit Dirigentin Andrea Müller-Köhler die Kantate „Verleih’ uns Frieden gnädiglich“ von Felix Mendelssohn Bartholdy einstudiert.

Götzingers Ausführungen machten aber auch deutlich, dass die und Sänger das kulturelle Leben der Kommune bereichern, indem sie bei Konzerten mitwirken.

Doris Wolfstädter gab einen Überblick über die finanzielle Situation des Kirchenchors. Die sei so schlecht nicht. Kein Wunder, dass die Revisoren an ihrer Kassenführung nichts auszusetzen hatten. Der einstimmigen Entlastung des gesamten Vorstandes stand somit nichts im Wege.

Verdiente Chormitglieder wurden im Anschluss geehrt. Seit 15 Jahren gehört Brigitte Zorn dem Kirchenchor an. Als Dank und Anerkennung gab es ein Glückwunschschreiben sowie ein Präsent des Vereins. Seit genau vier Jahrzehnten singt bereits Helene Dürr zur Ehre Gottes. Ihre Treue würdigte der Diözesancäcilienverband mit einer Urkunde. Als eifrigste Probenbesucherin erhielt auch Irmtraud Barthel ein Präsent. Sie hat nur einmal gefehlt. feu

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018