Landschaftlich reizvoll und geologisch unglaublich vielfältig

Grünsfeld.Auf großes Interesse stieß die Route um Grünsfeld im Rahmen der Taubertäler Wandertage. Bürgermeister Joachim Markert, Alois Reinhart, der Vorsitzende des Naturschutzvereins, und Armin Härtig, der die Wanderung führte, waren sehr erfreut über die Resonanz auf diese fünfte Wanderung. 110 Personen, darunter auch eine muntere Kinderschar, hatten den Weg nach Grünsfeld gefunden.

Nach kurzem Anstieg in den Steinriegelhang Hömberg ging Armin Härtig auf die Geologie der Grünsfelder Landschaft ein. Der vor 240 bis 232 Millionen abgelagerte Muschelkalk prägt die Landschaft und sorgt für eine große Vielfalt.

Als sich die Wandergruppe im Bereich des Oberen Muschelkalks befand, erklärte Härtig, dass hier ein flaches, lichtdurchflutetes und tropisch warmes Meer herrschte, das zahlreiche Lebewesen enthielt, die man heute als Versteinerungen findet.

Michael Uhl, der im Nebenerwerb eine Schafhaltung betreibt, stellte seine Arbeit in den Hängen rund um Grünsfeld vor. 1988 mit drei Lämmern begonnen, besteht seine Herde nun aus 100 Muttertieren. Im Hömberg, einem Fauna-Flora-Habitat-Gebiet, beweidet er 10,5 Hektar in Koppelschafhaltung. Mit der Beweidung trägt er dazu bei, dass dieser durch Kalkmagerrasen, Trockenmauern, Steinriegel und Hecken geprägte Hang als Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten erhalten bleibt und seinen hohen landschaftlichen Reiz behält. Gleiches gilt auch für weitere Hangbereiche in Grünsfeld. Diese Vielfalt konnten die Wanderer bei herrlichem Wetter und bunter Herbstfärbung genießen.

Ab der Krensheimer Steige führte der Weg durch bunten Herbstwald zum Leinegraben und zum Freizeitgelände in Paimar. Dort gab es eine willkommene Stärkung, die von der Stadt Grünsfeld kostenfrei angeboten wurde. Die Kinder konnten sich auf den Spielgeräten vergnügen.

Durch das Grünbachtal ging es zur Achatiuskapelle in Grünsfeldhausen. Diese wurde um das Jahr 1200 auf der Oberfläche der damaligen Talaue erbaut. Damals schon auf einer mindestens sechs Meter mächtigen Auenlehmdecke, die vor allem in der Zeit ab dem 6. Jahrhundert hier abgelagert wurde. Rodung und die Anlage von Rebflächen führten zu starker Bodenerosion und zu Ablagerungen im Tal.

Die Ablagerungen von Auenlehm setzte sich fort, vor allem durch Starkregenereignisse, wie die Flutkatastrophe im Mai 1911. Die Oberfläche der Talaue liegt deshalb heute etwa 3,5 Meter über dem Kapelleneingang.

Bürgermeister Markert ging kurz auf die in den letzten Jahren renovierte Achatiuskapelle ein. Diese markante Doppeloktogonkapelle bezeichnete er als kulturelle Besonderheit und wertvolles Kleinod.

Abschließend bedankte er sich bei Armin Härtig, Alois Reinhart und Michael Uhl für die Vorbereitung und Durchführung der Wanderung. Letzterem zollte er als seinem städtischen Mitarbeiter ein dickes Lob für die Pflege der Wege, immerhin mussten einige durch den Sturm gefällte und auf dem Weg liegende Bäume beseitigt werden.

